Nemci lažje na morje, Slovenci z dokazili

Od polnoči 6. junija Dubrovniško-neretvanska, Istrska, Karlovška, Krapinsko-zagorska, Požeško-slavonska in Splitsko-dalmatinska županija ne veljajo več za epidemiološko tvegana območja, so sporočili z nemškega državnega epidemiološkega inštituta Robert Koch. To pomeni, da za tiste, ki potujejo v Nemčijo iz teh delov Hrvaške, obveznosti predhodne elektronske prijave, predložitev negativnega testa ali karantene ne veljajo več.

Za tiste, ki prihajajo iz ostalih delov Hrvaške, še vedno veljajo pravila, skladna s tistimi za potnike z območja z visokim tveganjem, kar pomeni predhodno elektronsko prijavo, negativni test ob vstopu ali karanteno do predložitve negativnega testa ob prihodu v Nemčijo.

Negativni test na novi koronavirus pa je še vedno obvezen za vstop v Nemčijo za tiste, ki pripotujejo z letalom. Hkrati je inštitut Robert Koch s seznama tveganih območij umaknil celotno Italijo, Češko in večji del Avstrije. Medtem ko so Bosno in Hercegovino, Slovenijo in Srbijo še vedno uvrstili na seznam z večjim tveganjem.

Po novem zemljevidu ECDC, ki so ga objavili v četrtek, je hrvaška obala postala oranžna, kot tudi večina Evrope. Slovenija je še vedno obarvana rdeče. Slovenska vlada je še pred novim zemljevidom na sredini seji sprejela nove ukrepe glede prehajanja meje. Večina evropskih držav je na slovenskem semaforju uvrščena na rdeči seznam, na temno rdečem pa so deli Francije, Litve in Švedske ter Lihtenštajn. Odlok začne veljati v soboto in bo veljal do vključno 13. junija.