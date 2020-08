Divja zabava v Zrćah še kar traja. Kakšni bodo novi ukrepi?

Na priljubljeni plaži v Zrćah so vztrajali – letos ni festivalov, divjih zabav, niti gostovanj tujih DJ-jev. Kar pa ne drži. Še posebej zanimivo pa je, da se je bučno rajanje še okrepilo, potem ko je virus pri sosedih ušel izpod nadzora. 20. avgusta se je tako začelo pestro glasbeno dogajanje pod imenom Awake Croatia, kamor je prišlo več tujih izvajalcev, višek dogajanja pa je bil sinoči, ko je nastopil znani DJ Paula van Dyke v klubu Kalypso.

Kot piše jutarnji.hr, je dogajanje precej hud udarec tudi za župana mesta, ki je trdil, da so tam festivali in zabave prepovedani. Organizatorji sicer trdijo, da uradno ni šlo za festival. "To je izigravanje predpisov, ukrepov in nelojalnost do mesta. Vse skupaj se dogaja zaradi drobtinic zaslužka ob koncu sezone. Odgovorni pa so klubi, ki so uradno na sosednji plaži, a kršijo vse mogoče predpise. Ampak tisti, ki so očrnjeni pred Evropo, smo pa mi," je bil besen županAnte Dabo.Glavnina dogajanja je bila sicer v klubuKalypso, ki pa nedvomno spada pod Zrće. Lastniki kluba dogajanja niso želeli podrobneje komentirati.

Kakšni bodo novi ukrepi?

Medtem Hrvaška ostaja v primežu novega koronavirusa. Najhuje je še naprej v Splitsko-dalmatinski županiji in v Zagrebu. Oblasti naj bi zato uvedle nove ukrepe, kakšni bodo, pa naj bi sklenili na današnjem sestanku.

Kot poroča jutarnji.hr, vse kaže, da skrajšan delovni čas nočnih klubov ni zelo učinkovit ukrep, saj naj bi mladi, potem ko so delovanje klubov omejili do 24 ure, saj oblasti menijo, da je to kritična ura, ko zaradi alkohola popustijo zavore in se neha spoštovanje ukrepov, zdaj zabavo začeli prej – ne pa tudi bolj odgovorno.

Zdravstveni minister Vili Beroš je sicer dejal, da "ne ve, kaj se dogaja v Zrćah, da pa do njega prihajajo govorice". In ravno o takšnih težavah naj bi govorili na današnjem sestanku ter uskladili nove ukrepe. Kot kaže, tudi pozivi mladim, naj se vedejo odgovorno in zaščitijo starejše, ne delujejo, saj tudi celinska Hrvaška beleži vse več vnosov bolezni z obale in s tem rast števila primerov.

Zaskrbljenost tako narašča, tudi v luči začetka šolskega leta, ki naj bi se pri sosedih začelo 7. septembra. Za zdaj naj bi zmanjšali število učencev v učilnici, kjer bo potrebno, bi uvedli izmenski pouk, zaposleni in kronično bolni otroci pa naj bi nosili maske N95.