Malta kot prva v EU zapira meje za necepljene turiste

Malta je sporočila, da bo zaprla svoje meje za vse, ki niso cepljeni proti covidu-19. S tem bo postala prva država v Evropski uniji, ki bo vstop v državo dovolila le cepljenim. Nemška vlada bo medtem zaradi širjenja bolj nalezljive različice delta v nedeljo Španijo uvrstila na seznam rizičnih držav. Španski mediji poročajo, da slaba epidemiološka slika v državi pod vprašaj postavlja uspeh letošnje poletne turistične sezone. Španski turistični delavci si namreč največ zaslužka obetajo ravno od prihoda nemških turistov.

icon-expand Malta zaostruje pogoje vstopa v državo. FOTO: Shutterstock

Malteški minister za zdravje Chris Fearne je danes sporočil, da bodo vstop v državo dovolili le še tistim, ki bodo predložili dokazilo o cepljenju. Pri tem bodo upoštevali britansko, evropsko in malteško potrdilo, je pojasnil. Prebivalci Malte, ki ne bodo predložili ustreznega dokazila, bodo morali v karanteno. Otroci v spremstvu svojih staršev bodo za vstop v državo potrebovali negativen PCR-test na novi koronavirus, je še pojasnil minister. Do sedaj so morali dokazilo o cepljenju predložiti le potniki iz Velike Britanije, za potnike iz Evropske unije in nekaterih drugih držav pa je bil dovolj tudi negativni test.

Tudi Slovaška je zaostrila pogoje za vstop v državo. Vsi, ki niso cepljeni proti covidu-19 ali so bolezen preboleli, morajo v 14-dnevno karanteno, ki jo lahko s testiranjem na novi koronavirus prekinejo šele peti dan.

Vlada se je odločila za zaostritev, potem ko so so v enem dnevu potrdili 96 novih okužb. Še konec junija so imeli 28 aktivnih primerov. Večino novih okužb so povezali s potovanji v tujino, predvsem z mladimi, ki so na Malti obiskovali jezikovne šole. Vlada bo zato v sredo zaprla tudi vse jezikovne šole. V državi je sicer cepljenih 79 odstotkov odraslih. Večino novih primerov pa so potrdili pri necepljenih.

icon-expand Gneča na plaži v Barceloni FOTO: AP

Španija na nemškem seznamu rizičnih držav Odločitev nemške vlade je sledila priporočilu nemškega Inštituta Robert Koch (RKI), ki je Španijo uvrstil med rizična območja zaradi covida-19. Do zdaj je bilo sicer rizičnih šest španskih regij, od nedelje naprej pa bodo na seznamu vse administrativne enote. V Španiji se soočajo s pospešenim širjenjem različice delta, ki je prisotna predvsem med mladimi. Francoska vlada je včeraj svojim državljanom odsvetovala vsa potovanja na Iberski polotok. Francoski zunanji minister je sicer danes dodal, da bi morali biti vsi državljani, ki potujejo v Španijo, cepljeni. Španski časnik El Pais poroča, da gre za nov udarec za španski turizem, čeprav še noben predstavnik nemške vlade državljanom ni javno odsvetoval potovanj na to priljubljeno turistično destinacijo. Različica delta je sicer že dominantna v Španiji, širi pa se tudi v Nemčiji, kjer ocenjujejo, da sta z njo povezani dve tretjini novih okužb. Eden od kriterijev RKI za uvrstitev med rizična območja je sedemdnevna incidenca, ki je višja od 50 na 100.000 prebivalcev. To pomeni, da so zdaj rdeči tudi Balearski in Kanarski otoki, ki so še posebej priljubljeni med Nemci. Nemški mediji sicer že več dni poročajo o slabi epidemiološki situaciji v Španiji, izpostavili pa so izbruh virusa med mladimi Nemci po vrnitvi z Majorke. Če bo incidenca v Španiji presegla 200 okužb na 100.000 prebivalcev, bodo po vsej verjetnosti sledili novi ukrepi nemške vlade, poroča El Pais. V tem primeru bi bila karantena ob vrnitvi obvezna za vse, ki niso cepljeni in bolezni niso preboleli. Še ena priljubljena destinacija med Nemci, Ciper, se je znašla v podobni situaciji. ECDC je Ciper pred kratkim uvrstil med temnordeče države.