V Nemčiji se je reprodukcijski faktor povišal na 2,88

Stopnja širjenja koronavirusa v Nemčiji oziroma število, ki določa, koliko ljudi ena oseba s koronavirusom lahko v povprečju okuži, se je povzpela za 60 odstotkov oziroma na 2,88, ocenjuje Inštitut Robert Koch. V soboto je bil reprodukcijski faktor 1,79. Številka temelji na štiridnevnem povprečju, poroča Deutsche Welle. Strokovnjaki ocenjujejo, da je za uspešno zajezitev širjenja virusa to število potrebno ohraniti pod 1, nad tem številom se namreč močno poveča možnost širjenja med prebivalstvom, izbruh pa je težje nadzorovati.

Povišanje je povezano tudi z vse večjim številom okuženih med zaposlenimi v nemški klavnici Tönnies, ki se je danes povzpelo na 1331. Obrat je danes obiskal tudi ministrski predsednik dežele Armin Laschet, ki pa je kljub bojazni pred novim valom okužb za zdaj izključil uvedbo karantene za celotno območje.

Čeprav obstaja veliko tveganje pandemije, so bile okužbe ugotovljene zgolj v obratu Tönnies, pri čemer ni prišlo do znatnega preskoka med prebivalstvo, je pojasnil in ob tem dodal, da možnosti uvedbe obsežne karantene sicer ne izključuje, v kolikor sprejeti ukrepi ne bodo učinkoviti.

Oblasti okraja Gütersloh so v petek odločile, da mora vseh okoli 6500 zaposlenih v tem obratu skupaj z njihovimi družinskimi člani v karanteno. To velja tudi za upravo in vodstvo koncerna. Oblasti sedaj čakajo rezultate okoli 250 testov od skupno 6139, ki so jih opravili v prostorih obrata.