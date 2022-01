Nemčija zaostruje pogoje za vstop, v več evropskih državah novi protesti

V Rimu se je po poročanju italijanske tiskovne agencije Adnkronos zbralo okoli 5000 ljudi, nosili so plakate z napisi, uperjenimi proti obveznemu cepljenju in uporabi covidnega potrdila. Nekateri so želeli, da bi se odpravili na pohod po mestu, a so policisti to preprečili. Pri tem so uporabili tudi vodni top.

Nasprotniki obveznega cepljenja so se zbrali tudi v Milanu. Med njimi so bili tudi uslužbenci italijanske policije in vojske, ki so bili zaradi zavračanja cepljenja suspendirani.