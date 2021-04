Nemčija žaluje za 80.000 žrtvami koronavirusa

V Nemčiji poteka dan spomina na žrtve koronavirisa. V Spominski cerkvi cesarja Viljema v Berlinu je potekalo bogoslužje, ki se je je udeležil tudi nemški državniški vrh, vključno s predsednikom Frankom-Walterjem Steinmeierom in kanclerko Angelo Merkel . "Bolezni, trpljenja in smrti v tem dolgem letu ne moremo odriniti na stran, globoko so zarezale v življenja mnogih ljudi," je dejal predsednik škofovske konference Georg Baetzing .

Kasneje sta se Steinmeier in Merklova udeležila tudi slovesnosti v koncertni dvorani Konzerthaus, kjer je zbrane nagovoril nemški predsednik. Zbrane je pozval, naj se spominjajo človeških obrazov, ki stojijo za statistikami in številkami, ter "človeške tragedije pandemije". Razumljivo je, da vsakodnevno spremljamo število okuženih in smrti, je dejal.

Posebno pozornost je namenil vsem tistim, ki so zaradi koronavirusnih ukrepov, ki so veljali tudi v bolnišnicah, umrli sami in se od svojih bližnjih in ljubljenih niso mogli posloviti v živo. "Umiranje v času pandemije je pogosto smrt brez slovesa. Tudi svojcem včasih ni bilo dovoljeno obiskati svojih bližnjih v bolnišnicah, domovih za ostarele."

"Imam vtis, da se kot družba premalokrat zavedamo, da so za vsemi temi številkami človeške usode, ljudje. Njihovo trpljenje in smrti so pogosto ostale nevidne javnosti," je povedal.

Dejal je še, da se zaveda, da ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, ki so v teh izrednih razmerah nujni, prinašajo tudi trpljenje. Vendar pa ve tudi, da mora politika sprejemati težke, včasih tragične odločitve, da bi preprečili še večjo katastrofo. "Vsi, tudi politika, smo se morali učiti, smo napredovali. Kjer so bile napake ali zamude, moramo popraviti. A ne danes,"je izpostavil.

"Moja prošnja danes je, da govorimo o bolečini, trpljenju in jezi. Vendar se ne smemo izgubiti v medsebojnem obtoževanju, gledanju nazaj, ampak še enkrat zberimo moč za pot naprej, pot iz te pandemije, po kateri bomo šli, če bomo šli skupaj," je še izpostavil nemški predsednik na slovesnosti v berlinski koncertni dvorani Konzerthaus.