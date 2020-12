Nemčija ustavlja javno življenje, v Franciji policijska ura

Največje evropsko gospodarstvo z današnjim dnem ustavlja javno življenje. Vrata je zaprla večina storitvenih dejavnosti, šole in večina trgovin, omejeno je tudi druženje. Za zaostrovanje ukrepov pred prihajajočimi prazniki so se odločile tudi druge evropske države. V Franciji so uvedli policijsko uro, na Nizozemskem so zaprte vse nenujne dejavnosti. V ZDA medtem cepljenje proti covidu-19 poteka brez težav in po načrtih.

Pretekli konec tedna se je nemška kanclerka Angela Merkelz ministrskimi predsedniki zveznih dežel dogovorila, da do 10. januarja ustavljajo javno življenje. K zaostritvi ukrepov zaradi neprestane rasti novih okužb je prejšnji teden pozvalo več ministrov in ministrskih predsednikov, v nekaterih deželah so bili sicer že pred današnjim dnem v veljavi strogi ukrepi. V okviru novih ukrepov se tako javno življenje v Nemčiji ustavlja. Delovale bodo le nujne dejavnosti, kot so trgovine z živili, drogerije in banke. Zapirajo se šole in večina storitvenih dejavnosti, med drugim frizerski in kozmetični saloni. Uživanje alkohola na javnih mestih bo odslej prepovedano, bari in restavracije pa so sicer zaprti že vse od novembra. Nemške oblasti delodajalce naprošajo, naj zaposlenih omogočijo delo od doma ali pa dopust.

icon-expand Nemci so se danes zbudili v prvi dan strogih ukrepov. FOTO: AP

Zasebna druženja bodo omejena na svoje in še eno gospodinjstvo, skupaj je lahko največ pet ljudi, pri čemer se upošteva starejše od 14 let. Med božičnimi prazniki bo med 24. in 26. decembrom veljala izjema za srečanja v najožjem družinskem krogu z do štirimi osebami, ki niso del gospodinjstva. Prepoved druženja pa bo veljala za silvestrovo in novoletni dan, prepovedana je tudi prodaja pirotehnike. Ukrepi bodo veljali do 10. januarja. Vodja nemškega inštituta Robert Koch Lothar Wieler, ki spremlja odziv na epidemijo covida-19, je razmere označil za zelo resne. Število novih primerov dnevno namreč narašča, obstaja pa tudi možnost, da se bodo razmere še poslabšale, je dejal. V državi so v sredo poročali o 952 novih smtnih primerih in 23.427 novih okužbah. Nemška vlada naj bi sicer po poročanju tujih medijev pritiskala na Evropsko agencijo za zdravila (EMA), naj pospeši odobritev cepiva dvojca Pfizer in BioNTech. Regulatorji v ZDA in Veliki Britaniji so ga namreč že odobrili. Minister za zdravje Jens Spahn je izrazil željo, da bi cepivo odobrili že pred božičem. Sestanek, na katerem bodo razpravljali o cepivu, je EMA prestavila z 29. decembra na prihodnji ponedeljek.

icon-expand Francoske oblasti so se odločile za uveljavitev policijske ure. FOTO: AP

Kaj pa drugod po Evropi? Tudi ostale države pred prihajajočimi prazniki zaostrujejo ukrepe. V Franciji so sicer popolno zaprtje države nadomestili s policijsko uro, ki traja med 20.00 in 6.00. V tem času ljudje svojih domov ne smejo zapuščati brez dovoljenja. Na božični večer policijska ura ne bo veljala, bo pa ukrep v veljavi na silvestrovo. Bari in restavracije bodo ostali zaprti še vsaj do 20. januarja. Francozi sicer čez dan za odhode od doma ne potrebujejo več podpisanih izjav. Na Nizozemskem trenutno velja pettedensko zaprtje države, kar je najstrožji sklop ukrepov v državi od začetka pandemije. Vse nenujne dejavnosti - trgovine, fitnesi, kinodvorane, frizerji - so zaprte, zapirajo se tudi šole. Oblasti so prebivalcem odsvetovale nenujna potovanja v tujino do sredine marca. Omejitve zbiranja ljudi bodo sicer nekoliko sprostili v času božiča. London pa je medtem stopil v t.i. tretjo fazo, kar pomeni, da so v veljavi najstrožji ukrepi v državi. Svoja vrata so morale zapreti vse nenujne dejavnosti. O zaostrovanju ukrepov razmišlja tudi italijanska vlada. Podrobnosti še niso znane, je pa jasno, da bo do novih zapiranj prišlo v času praznikov. Premier Giuseppe Conte je potencialno zaprtje države opisal kot 'nov pritisk'. Cepljenje proti koronavirusu v ZDA poteka po načrtih in brez težav V ZDA je uvodne zaloge cepiva proti koronavirusu podjetij Pfizer in BioNTech dobilo že okrog 400 bolnišnic, ki ga uporabljajo za cepljenje zdravstvenega osebja, prihodnji teden pa bodo prišli na vrsto že tudi prvi varovanci domov za ostarele. Do konca tedna naj bi bilo v ZDA odobreno tudi cepivo podjetja Moderna. Ameriška vlada je od Pfizerja odkupila 100 milijonov odmerkov cepiva, naročila pa je tudi še 200 milijonov odmerkov cepiva, ki sta ga skupaj razvila podjetje Moderna in Nacionalni inštitut za zdravje ZDA (NIH). Do sredine prihodnjega leta naj bi bilo cepljenih 150 milijonov Američanov.

icon-expand Cepljenje v ZDA poteka po načrtih. FOTO: AP

Ankete kažejo, da se želi cepiti le polovica Američanov, ostali pa se ne bi ali pa niso prepričani. Vodilni politiki zato pozivajo ljudi, naj sprejmejo cepivo. Vodja senatne večine Mitch McConnellje pozval najvišje uradnike vlade, naj se cepijo in s tem pokažejo ljudem, da je to varno. V torek se je tako cepil vršilec dolžnosti ministra za obrambo Christopher Miller. Uprava za hrano in zdravila (FDA) je opravila preliminarni pregled rezultatov testov na 30.000 prostovoljcih Moderne in ugotovila, da je cepivo učinkovito in ima to prednost pred cepivom Pfizerja, da ga ni potrebno hraniti pri temperaturi minus 70 stopinj Celzija. V četrtek bo zasedal zunanji odbor strokovnjakov FDA, ki naj bi nato agenciji priporočil izredno odobritev cepiva, odločitev FDA pa bo sledila najverjetneje že v petek.