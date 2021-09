Nemčija uvrstila Slovenijo na seznam visokorizičnih območij

Nemčija je sicer Slovenijo s seznama visokorizičnih območij umaknila junija, ko so se epidemiološke razmere v naši državi izboljšale.

Za potnike z visokorizičnih območij načeloma velja še desetdnevna karantena, ki jo je mogoče prekiniti ob predložitvi dokazila o prebolelosti ali cepljenju, ki se ga naloži na spletni portal. V primeru negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom jo je mogoče prekiniti najprej po petem dnevu karantene. Kdor potrdilo o cepljenju ali prebolelosti na portal naloži pred prihodom v Nemčijo, mu ni treba v karanteno.

Za vstop v Nemčijo od 1. avgusta za vse, ki so starejši od 12 let, velja splošna obvezna predložitev dokazila o prebolelosti ali cepljenju proti covidu-19 ali negativnem testu. Potniki, ki so bili v zadnjih 10 dneh na visokorizičnem območju, morajo pred prihodom v Nemčijo izpolniti tudi spletni obrazec.

Včeraj smo sicer ob 5534 opravljenih PCR-testih zabeležili 1005 novih okužb s vovidom-19. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.588 aktivnih primerov okužbe, sedemdnevno povprečje pa znaša 893.