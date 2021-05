Nemčija v nedeljo odpravlja obvezno karanteno za potnike iz Slovenije

Medtem ko je treba trenutno ob prihodu iz teh držav v Nemčijo vsaj pet dni preživeti v karanteni, jo bo zdaj mogoče prekiniti takoj, in sicer z negativnim izvidom testiranja na novi koronavirus. Antigenski test je lahko star največ 24 ur, test PCR pa 72. Predložiti ga je treba največ 48 ur po prihodu v Nemčijo, do takrat pa je treba biti v domači karanteni.

Nemški Inštitut Roberta Kocha (RKI) je v petek sporočil, da bodo od nedelje zaradi upadanja okužb z novim koronavirusom Slovenija, Hrvaška in Francija tvegana območja in ne več območja z velikim tveganjem. To bo veljalo še za Oman, Mongolijo in Andoro.

Medtem je RKI zaradi širjenja indijske različice novega koronavirusa Združeno kraljestvo razglasil za območje z novo različico. Letalske, železniške in avtobusne družbe bodo lahko do nedelje v Nemčijo pripeljale zgolj državljane Nemčije in tiste, ki imajo v njej prebivališče. Prišleki bodo morali ob prihodu za dva tedna v karanteno, ki je ne bodo mogli skrajšati niti z negativnim izvidom testiranja na novi koronavirus.

"Ta korak je težek za Veliko Britanijo, a je nujen za preprečitev hitrega širjenja indijske različice v Nemčiji," je povedal tiskovni predstavnik nemškega ministrstva za zdravje. "Če želimo nadaljevati zniževanje števila okužb, moramo preprečiti, da bi bolj nalezljive različice virusa ogrozile napredek," je povedal.

Velika Britanija je prva evropska država po nekaj časa, ki jo je Nemčija razglasila za t. i. območje z novo različico koronavirusa, kar je nemška kategorija z največjim tveganjem. Trenutno je tako označenih 11 držav v Aziji, Afriki in Južni Ameriki.

Indijska različica naj bi bila bolj nalezljiva od večine drugih različic novega koronavirusa. Na Otoku so do srede potrdili več kot 3400 primerov.

Britanska vlada je sicer izrazila prepričanje, da je sposobna zajeziti njeno širjenje. To namerava storiti z dodatno okrepitvijo testiranja in razširitvijo cepljenja proti covidu-19 na vse, starejše od 18 let. Trenutno cepijo starejše od 34 let. Britanski premier Boris Johnsonje bil deležen kritik, da je Indijo prepozno označil za tvegano območje. Na rdeč seznam so jo uvrstili več tednov po Bangladešu in Pakistanu. Potniki morajo ob prihodu iz teh držav za deset dni v karanteno v hotelu.