Nemčija: več sto zaposlenih v živilskem obratu okuženih s koronavirusom

V mesnopredelovalnem obratu v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija so potrdili več kot 650 okužb z novim koronavirusom. Preventivno so namreč dali v karanteno vse okužene in tiste, ki še čakajo na rezultate, ter njihove kontakte. Glede na ocene je v karanteni okoli 7000 ljudi. estirali so več kot tisoč zaposlenih, še več tisoč ljudi pa še čaka na testiranje. V kraju Gütersloh in okolici so v sredo tako preventivno zaprli tudi vrtce in šole.

Nemška kanclerka Angela Merkel je pozdravila preventivne ukrepe za zajezitev nadaljnjega širjenja virusa. Še eno žarišče pa se je pojavilo v Berlinu v naselju stanovanjskih blokov. Zaenkrat so potrdili 70 primerov okužb, več blokov je v karanteni.