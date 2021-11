Nemčija zabeležila največje število okužb doslej, Bolgarija EU prosi za medicinsko opremo

V zadnjih 24 urah so v Nemčiji zabeležili 50.196 novih primerov okužbe s koronavirusom. To je znak velike moči tokratnega vala epidemije, so sporočili z Inštituta Roberta Kocha. Medtem pa je bolgarska vlada spričo izrednih razmer zaradi pandemije covida-19 Evropsko unijo oz. njene članice zaprosila za pomoč. Kot so v sredo pojasnili v Bruslju, je uradna Sofija aktivirala mehanizem EU za pomoč ob izrednih nesrečah. V Bolgariji potrebujejo predvsem medicinsko opremo, kot so kisikove maske, ventilatorji in postelje za intenzivno terapijo.

To se je zgodilo prvič od začetka epidemije, ko so v Nemčiji presegli prag 50.000 novih primerov. V zadnjem dnevu je umrlo 235 oseb s covidom-19. Odhajajoča kanclerka Angela Merkel je v sredo nov porast okužb v državi označila za "dramatičen", kar je še posebej opazno od začetka oktobra. icon-expand Nemčija zabeležila največje število okužb doslej FOTO: Shutterstock Pandemija je znova pokazala zobe, je dejal tiskovni predstavnik Merklove in pozval regionalne oblasti, ki so pristojne za zdravstvena vprašanja, naj znova uvedejo ukrepe za obvladovanje razmer. Hkrati se je povečal pritisk na enote intenzivne terapije in celoten zdravstveni sistem. Povečanje števila primerov pripisujejo "predvsem relativno nizki precepljenosti" med nemško populacijo, ki znaša okoli 67 odstotkov. Več zveznih dežel je že sprejelo ukrepe za omejite širjenja virusa. Od ponedeljka bo v Berlinu necepljenim osebam prepovedan vstop v restavracije, lokale, telovadnice in frizerske salone. Za obisk teh storitev tako veljata samo cepljenje in prebolevnost. Od začetka pandemije so v Nemčiji potrdili 4,9 milijona okužb. Bolgarija prosi EU za nujno pomoč v boju proti covidu-19 Bolgarija, kjer je precepljenost proti covidu-19 z manj kot 30 odstotki odraslih najnižja v EU, se spopada s silovitim četrtim valom pandemije. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je pri 415. Dnevno beležijo tudi po več kot 5000 novih okužb, kar je sicer že nekoliko manj kot ob vrhuncu vala konec oktobra, medtem ko dnevno število smrti zaradi covida-19 ostaja na rekordnih ravneh. V začetku tedna so jih v 24 urah potrdili 334, kar je največ od začetka pandemije. V sredo so poročali o 199 mrtvih in 3853 na novo okuženih. icon-expand Bolgarija prosi EU za nujno pomoč v boju proti covidu-19 FOTO: Shutterstock Mehanizem EU za civilno zaščito naj bi okrepil sodelovanje v Uniji ob dogodkih, kot so hujše naravne in druge nesreče, ter izboljšal tako preventivo kot odziv nanje. Ko se ena od držav članic Unije sooči z nesrečo, za soočenje s katero nima zadostnih lastnih zmožnosti, lahko preko mehanizma zaprosi za pomoč drugih članic. Pomoč se nato usklajuje preko Evropske komisije, v mehanizmu pa sicer poleg članic Unije sodelujejo še Islandija, Norveška, Severna Makedonija in Turčija. Preko omenjenega mehanizma je za pomoč že pred časom zaprosila tudi soseda Bolgarije, Romunija, ki jo je vrhunec četrtega vala udaril v sredini oktobra, ko so dnevno zabeležili celo več kot 18.000 novih okužb. Zdaj se to število giblje okoli 7000, a dnevno število smrti zaradi covida-19 še vedno presega 400 in razmere v bolnišnicah ostajajo zelo kritične. Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje je v Romuniji proti covidu-19 zdaj polno cepljenih okoli 40 odstotkov prebivalstva, ta delež pa se je občutno povečal v zadnjih tednih.