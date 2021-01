Nemčija zaradi zamud pri dobavi cepiv farmacevtskim podjetjem grozi s tožbami

Evropska komisija je v odziv na težave z dobavo cepiv proti covidu-19 v petek zvečer sklenila, da uvede mehanizem za zagotavljanje preglednosti pri njihovem izvozu iz unije. Ta mehanizem bo omogočil "hitrejše cepljenje", je dejal Altmaier.

Von der Leynova danes z dobavitelji cepiv o zamudah pri dostavi

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyenbo danes o zamudah na virtualnem srečanju govorila z izvršnimi direktorji farmacevtskih podjetij, s katerimi je Evropska unija sklenila pogodbe o dobavi cepiva proti covidu-19.

EU je pogodbe o nakupu cepiva sklenila s šestimi dobavitelji. To so Pfizer in BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson, in CureVac. Skupaj je naročila 2,3 milijarde odmerkov cepiva.

Kot so v petek navedli na komisiji, je namen srečanja von der Leynove z izvršnimi direktorji teh podjetij ugotoviti, kako združiti napore javnega in zasebnega sektorja, da bi se izognili zamudam pri cepljenju proti covidu-19 v Evropski uniji. Preučiti želijo tudi, kako bi se lahko skupaj pripravili na nove različice novega koronavirusa in morebitne bodoče pandemije.