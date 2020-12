Nemčija se s 16. decembrom zapira: šole in večina trgovin bodo zaprte

Zato Nemčija uvaja nove, strožje ukrepe, ki bodo veljali od 16. decembra do 10. januarja. Šole bodo zaprte, prav tako večina trgovin. Odprte bodo lahko le nujne živilske trgovine, lekarne, pa tudi banke. Vse delodajalce je kanclerka pozvala, naj omogočijo zaposlenim delo od doma.

V Nemčiji sicer že šest tednov velja delna zaustavitev javnega življenja. Med drugim so zaprti bari in restavracije, v nekaterih nemških deželah veljajo strožji ukrepi. V začetku tega tedna pa je nemška akademija znanosti Leopoldina pozvala k dodatnim ukrepom med božično-novoletnimi prazniki. Da je treba ukrepe še pred božičem zaostriti, je pozivalo več ministrov, tudi zdravstveni.

V sredo je k strožjim omejitvam v čustvenem pozivu Nemcem pozvala tudi kanclerka in dejala, naj poslušajo znanost ter med prazniki zmanjšajo stike. "Če bomo imeli preveč stikov pred božičem in bo to nato zadnji božič s starimi starši, potem nam res ne bo uspelo," je pozvala.

Hrvaška v evropskem vrhu glede aktivnih okužb na 100.000 prebivalcev

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah po 9767 testih potrdili 3363 primerov okužbe, umrlo je 78 ljudi, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Trenutno imajo 25.035 aktivnih primerov okužbe. 2864 bolnikov s covidom-19 se zdravi v bolnišnicah, od tega jih je 295 priključenih na ventilator.

Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni je v soboto objavil, da je Hrvaška s 1194 aktivnimi okužbami na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh v vrhu evropskih držav.

Na Hrvaškem od sobote veljajo novi koronski ukrepi za trgovine in nakupovalna središča, ki se nanašajo predvsem na število ljudi v trgovinah.