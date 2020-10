Nemirna noč na italijanskih ulicah: spopadi policije in protestnikov

V Milanu so medtem protestniki s steklenicami, kamni in petardami obmetavali sedež dežele Lombardija. Poškodovan je bil policist, prijeli pa so dva protestnika, poročajo italijanski mediji. Protestniki so se zbrali tudi v več mestih na Siciliji, kjer je v ponedeljek začela veljati nočna policijska ura.

V Torinu so prijeli deset protestnikov, ki so razbijali izložbe in plenili po trgovinah. Zamaskirani protestniki so v policiste metali petarde in druge predmete, na kar se je policija odzvala s solzivcem. Na protestih v prestolnici dežele Piemont, kjer prav tako zaostrujejo ukrepe za zajezitev virusa, je bil poškodovan novinar.

Več tisoč protestnikov, ki nasprotujejo policijski uri med 23. in 5. uro v deželi Kampanija, se je zbralo tudi na glavnem trgu v Neaplju Piazza del Plebiscito. Od tam so odšli proti sedežu dežele. Policija je aretirala protestnika.

V središču Trsta se je v ponedeljek zvečer na protestu proti ukrepom za zajezitev koronavirusa zbralo več tisoč lastnikov lokalov, trgovin in malih podjetnikov. Nekateri protestniki so v poslopje prefekture metali dimne bombe, ki so zadele nekaj policistov. Predsednik dežele Furlanija - Julijska krajina Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza sta obsodila nasilje med mirnimi protesti.

Italijansko notranje ministrstvo je posvarilo pred nasilnimi protesti in opozorilo, da bi jih lahko izkoristile skrajno desne in anarhistične skupine. Poudarili so, da nasilja ne bodo dopustili.

Več dežel je uvedlo policijske ure, zaostreni ukrepi pa so v ponedeljek začeli veljati tudi po celotni državi. Po novem morajo bari in restavracije po vsej Italiji strežbo gostov zaključiti ob 18. uri. Za mizo so lahko največ štirje gostje hkrati, razen če vsi živijo v istem gospodinjstvu. Med 18. uro in polnočjo lahko izdajajo naročila za domov. Zaprli so tudi kinodvorane, gledališča, bazene in športne dvorane.

Novi ukrepi sicer delijo tudi vladajočo koalicijo. Ustanovitelj stranke Živa Italija, ki je del vlade, in nekdanji premier Matteo Renzije bil kritičen do zaprtja kinodvoran. Njegova strankarska kolegica, kmetijska ministrica Teresa Bellanova, pa do tega, da se morajo bari in restavracije zapreti ob 18. uri.