Nemški imunologi: kolektivne imunosti brez cepljenja otrok ne bo

Po navadi je kolektivna imunost dosežena, ko je proti patogenu zaščitenih od 60 do 70 odstotkov prebivalstva. A to velja ob predpostavki, da se patogen v teh posameznikih ne more množiti. Pri virusu SARS-CoV-2 pa je zadeva drugačna, saj ga lahko ljudje, čeprav so cepljeni in sami brez simptomov, prenašajo, je za več nemških medijev pojasnil podpredsednik DGfI Reinhold Förster.