Nemški turisti množično na Majorko, Špancem potovanja po državi onemogočena

Španija se tik pred velikonočnimi prazniki trudi uravnotežiti dva nasprotujoča si cilja. Po eni strani želi vlada Pedra Sancheza omejiti potovanja znotraj države, da bi do poletja izboljšali epidemiološko sliko. Tako bodo med prazniki za španske regije veljala strožja pravila. Prihodi in odhodi iz posameznih regij ne bodo mogoči brez utemeljenega razloga. A če obstajajo omejitve za domači turizem, za tuje turiste ne veljajo enaka pravila, poroča španski časnik El Pais. Ta odločitev je skupaj z dejstvom, da je Nemčija nekatere španske regije umaknila s seznama območij s slabšo epidemiološko sliko, Španijo spremenila v priljubljeno turistično destinacijo.

Tudi Nemci so pred prihajajočimi prazniki v dilemi. Po eni strani želijo dopust preživeti na sončni Majorki, kjer so lokali in restavracije v nasprotju z Nemčijo odprti, po drugi strani pa jim zdravstvene oblasti odsvetujejo vsa nenujna potovanja v tujino. Številni so se odločili za prvo možnost, čeprav nemško vlado skrbi, da bodo množična potovanja v tujino Nemčiji prinesla nov epidemični val.

Interes za izlete na Balearske otoke je izreden, poročajo turistične agencije, ki so že povečale zmogljivosti hotelov in število letov na otočje. "Rezervacije za velikonočne praznike so v polnem razcvetu," pravi Thomas Daubenbüchel, tiskovni predstavnik potovalne družbe Alltours. Ko je Nemčija Balearske otoke 13. marca umaknila s seznama območij s povečanim tveganjem, je Alltours organiziral 20 letov iz Düsseldorfa. Dva dni kasneje so bili leti razprodani.

Tudi britansko-nemški turistični gigant TUI je začel ponujati lete in nastanitve na Balearskih otokih, prvi razpoložljivi datumi pa so bili hitro razprodani. V naslednjih nekaj tednih bodo ponudili več kot 300 povratnih letov na omenjene otoke. Tudi Ryanair in Eurowings sta izkoristila priložnost in med velikonočnimi prazniki ponudila dodatne lete.

A medtem ko bodo nemški turisti lahko uživali na počitnicah na Majorki, španski turisti ne bodo imeli enakega privilegija. El Pais piše o paradoksu, ki traja že nekaj časa zaradi diplomatskih težav z zapiranjem španske meje. "Države ne moremo zapreti za državljane članic EU. Nadzorni ukrepi na letališčih delujejo," je prejšnji teden v intervjuju za časnik dejala ministrica za zdravje Carolina Darios.

Za vstop v Španijo je sicer potreben negativni PCR-test, a Špance jezi, da istega testa ne morejo uporabiti za obisk svojih družinskih članov ali počitnice na Balearskih otokih. Tudi prebivalci otokov ne morejo brez utemeljenega razloga potovati na celino.