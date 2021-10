Nemški virologi: Zaščita po prebolelem covidu traja najmanj leto dni

Da je zaščita po prebolelem covidu kratkotrajna, je po mnenju nemškega virološkega združenja zastarela ocena. Temeljila je na ugotovitvah, da začnejo protitelesa pri večini hitro upadati.

"Raven protiteles dejansko nima nobene povezave z zaščito. Ker nekateri nimajo protiteles in so kljub temu zaščiteni. Obstaja namreč tudi celična imunost, ki je ne moremo meriti, in zaradi tega je bil potreben čas, da vidimo, kdaj začne ta zaščita popuščati. Videli smo, kdaj so se začele pojavljati ponovne okužbe pri prebolevnikih in tako vemo, da je to po enem letu," pojasnjuje dr. Andrej Trampuž, infektolog in vodja raziskovalnega oddelka v Univerzitetni kliniki Charité v Berlinu.

V bolnišnicah je prebolevnikov le za vzorec, pa še ti imajo že sicer oslabljen imunski sistem. Novo dognanje pa ne pomeni, da cepljenje po preboleli okužbi nima smisla in da je prebolelost boljša od cepljenja. Najvišjo stopnjo zaščite med vsemi imajo prav cepljeni prebolevniki.

"Imamo boljšo in dolgotrajnejšo zaščito tudi proti novim sevom, ki se bodo zagotovo pojavljali. 10–15 % vseh, ki prebolijo bolezen, ima dolgotrajne posledice in tako imenovan dolgi covid preprečimo s cepljenjem," dodaja Trampuž.