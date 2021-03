Nemški zanstveniki odkrili povezave med cepljenjem in krvnimi strdki pri nekaterih

Kot poročajo nemški mediji, so raziskovalci iz severnonemške univerzitetne bolnišnice Greifswald odkrili vzrok za pojav nenavadnih krvnih strdkov med nekaterimi prejemniki cepiva AstraZenece. Raziskava je namreč pokazala povezavo med redko trombozo v možganih in majhnim številom pacientov, ki so prejeli cepivo.

Pojasnili so, da bo sedaj odkritje omogočilo bolj usmerjeno in učinkovito zdravljenje pri ljudeh z resnejšimi zapleti po cepljenju. Pri tem strokovnjaki še enkrat poudarjajo, da gre za zelo majhno število pojavov, glede na cepljeno populacijo.

Pri raziskavi so sodelovali bolnišnica v Greisfwaldu, nacionalni zdravstveni inštitut Paul Ehrlich Institut (PEI) ter avstrijski zdravniki. Spomnimo, v Avstriji je zaradi tromboze v možganih po prejetju cepiva AstraZenece umrla medicinska sestra. Raziskovalci, ki so o svojih dognanjih obvestili bolnišnice po Evropi, so še poudarili, da je zdravljenje mogoče le po nastanku krvnih strdkov, ne pa preventivno, poroča DW News.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je v četrtek sporočila, da je cepivo AstraZenece varno in učinkovito. Bodo pa v agenciji dopolnili informacijo o proizvodu, prav tako bodo o potencialni nevarnosti krvnih strdkov bolje obvestili izvajalce cepljenja in populacijo, da bo mogoče bolje obvladovati potencialne težave in ob pojavu simptomov tudi pravočasno ukrepati, so sporočili.