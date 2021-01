Nemški zdravnik razjasnil teorije zarote: 'Na svetu je preveč neumnosti'

Christian Kröner , dr. med., je zaradi številnih vprašanj glede cepljenja, povezanih tudi s teorijami zarote, pripravil seznam z odgovori in ga delil tako z različnimi mediji kot tudi na družbenih omrežjih. Delno šaljiv dokument z resnim sporočilom se hitro širi po internetu, popularen je postal predvsem v Nemčiji in Švici.

Kljub veliki podpori pa se je našlo tudi nekaj kritikov. A kot je Kroner pojasnil v intervjuju za nemško televizijoRTL, se ne namerava zapletati z nasprotniki cepljenja. Dodal je, da ga, če se bodo zaradi njegovega sporočila ljudje ob cepljenju počutili varnejše, ne moti, če ga nekateri blatijo.

Zdravnik ima zelo poljuden in šaljiv pristop. "Prostovoljna 'psica' na družabnih omrežjih, družinski zdravnik, pisec o virusnih cepivih, #Impfluencer–tukaj zasebno," je njegov opis na Twitterju. S svojimi objavami si prizadeva čim več ljudi prepričati, da bi se cepili. Na družbenih omrežjih jih zato pogosto opremi s ključnikom "Impfluencer", kar bi lahko prevedli v #cepilnivplivnež, saj v nemščini Impfpomeni cepivo.

Spodaj objavljamo prevod njegovega celotnega zapisa.

Cepljenje proti koronavirusu

Ker se pojavljajo ponavljajoča se vprašanja, so vsi odgovori zbrani na enem mestu.

1. Ja, cepljenje proti covidu-19 priporočamo vsakemu bolniku in svetujemo, da se cepite čim prej. Cepivo je odobreno za vse osebe, starejše od 16 let.

2. Cepivo BioNTech je bilo pred odobritvijo preizkušeno na več kot 21.000 ljudeh (na več preizkušancih kot katero koli drugo cepivo, ki je bilo kadar koli odobreno!), v kratkem času po cepljenju so se pojavili le manjši neželeni učinki, kot so bolečina na mestu injiciranja, glavobol, utrujenost in izčrpanost. Občutljivi ljudje redko doživljajo alergijske reakcije, ki jih je mogoče zlahka nadzorovati z zdravili.

3. Ne, cepivo ne spremeni človekove genetske sestave in je na podlagi trenutnih znanstvenih spoznanj varno. Vsebuje mRNA (ne DNA), enako snov kot večina prehladnih virusov. Vsakič ko ste se prehladili, je virus prehlada v vaše celice vnesel mRNA, da bi se razmnožil, ne da bi spremenil vašo genetsko sestavo. Na to preprosto niste nikoli pomislili.

4. Popolni rezultati študije o cepivu so objavljeni v New England Journal of Medicine in so javno dostopni. V Google vnesite samo "NEJM" in "corona" ter preberite članek. Veliko tehtnejši vir kot Telegram, Whatsapp ali Facebook.

5. Ali sem še kužen? Za zdaj še ne vemo, toda kot cepljena oseba boste zelo verjetno zaščiteni pred smrtnim izidom okužbe. Še vedno ni jasno, ali lahko po cepljenju okužbo prenašate na druge ljudi. Dokler ne bomo poznali odgovora na to vprašanje, se mask verjetno še ne bomo znebili.

6. Si cepljenje lahko privoščim? Stroške cepljenja nosi država, zato je za vas brezplačno.

7. Ne vemo še natančno, kako dolgo traja zaščita po cepljenju, ampak nekaj časa pa že.

8. Ampak gre za čip ... NE!

9. In Bill Gates ... NE!

10. Ampak plačuje vam farmacevtska industrija ... NE! Veseli bi bili že, če bi nam vaša zavarovalnica občasno namenila kaj denarja za vaše zdravljenje.

Dodatna vprašanja? Potem se pogovorite z nami.