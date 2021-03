Nemški zdravniki pozvali k dvotedenskemu zaprtju države

Po svetu se je z novim koronavirusom okužilo že več kot 126 milijonov ljudi. Največ okužb so potrdili v Združenih državah Amerike, in sicer več kot 30 milijonov. Sledita Brazilija (več kot 12 milijonov) in Indija (več kot 11 milijonov).

Nemški Inštitut Roberta Kocha (RKI) je danes objavil največjo sedemdnevno incidenco okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev od sredine januarja v državi, ki znaša 124,9. Dan prej je bila 119,1.

V Nemčiji je prišlo do razhajanj med ministrskimi predsedniki 16 nemških zveznih dežel in vlado pod vodstvom nemške kanclerke Angele Merkel glede zaostritve protikoronskih ukrepov. V tistih zveznih deželah, kjer trenutno beležijo nizko raven okužb z novim koronavirusom, nasprotujejo načrtom za strogo zaprtje države.

Nedavna javnomnenjska raziskava je sicer pokazala, da je vedno več Nemcev ponovno naklonjenih zaostritvi ukrepov. Anketa nemške televizijeZDF je pokazala, da 36 odstotkov podpira zaostritev ukrepov, 31 odstotkov jih je za ohranitev trenutnih ukrepov, le četrtina vprašanih pa je dejala, da si želi sprostitve protikoronskih ukrepov.

V Italiji do maja brez večjega sproščanja omejitvenih ukrepov

V Italiji pred majem ne bo večjega sproščanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, so v petek odločile italijanske oblasti. Od ponedeljka bo sicer več kot polovica italijanskih dežel obarvanih z rdečo barvo, kar pomeni najstrožje omejitvene ukrepe.

V slovenski zahodni sosedi bodo do 30. aprila v veljavi samo ukrepi, ki veljajo za rdeča in oranžna območja. Do takrat ne bo nobena dežela ali provinca označena z rumeno. Tako ostaja prepovedano gibanje med posameznimi deželami, še vsaj mesec bodo zaprti tudi bari in restavracije, pri čemer je možen prevzem hrane in pijače. Na začetek maja so preložili tudi odprtje športnih dvoran, bazenov, kinodvoran in gledališč, je odločila skupina, v kateri so predstavniki italijanske vlade in stroke.