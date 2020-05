Nemški znanstveniki analizirali potovanje 'pacientke nič': mislila je, da je le utrujena

Nemška "pacientka nič", ki je v podjetje vnesla virus, je bila prebivalka Šanghaja, ki je 19. januarja prispela v Gauting pri Münchnu, ugotavlja študija strokovnjakov Andreasa Zapfa z univerze Magdeburg in Christiana Drostna z berlinske univerze Charité.

Ženska je v Nemčijo prispela na delovni obisk, tri dni je sodelovala na delavnicah in sestankih. V tem času je bila utrujena, čutila je bolečine v prsih in hrbtu. Vendar ni sumila na bolezen, prepričana je bila, da je le utrujena zaradi dolge poti.

V resnici je šlo za simptome covid-19, okužila pa se je pri starših, ki prihajajo iz Vuhana, torej epicentra izbruha novega koronavirusa. Starši so prav tako poročali o "nespecifičnih simptomih". Testiranje pa je pozneje pokazalo, da je res šlo za covid-19.

Simptome, ki so tipični za covid-19, je pacientka začela čutiti šele ob vrnitvi domov. Da je bil pri njej potrjen novi koronavirus, so v nemškem podjetju izvedeli 27. januarja. Steklo je iskanje vseh, s katerimi je imela stike, in dan pozneje so imeli v Nemčiji potrjen prvi primer okužbe z novim koronavirusom – okužen je bil 33-letni moški, ki je bil v stiku s "pacientko nič".

Pacient ena se je okužil na sestanku s pacientko nič, ki se je odvijal na 12 kvadratnih metrih. Še dva kolega, ki sta prav tako sodelovala na sestanku, se nista okužila. Neposreden stik s kitajsko gostjo je imel tudi pacient štiri. Pacient štiri naj bi nato virus razširil v jedilnici podjetja, kjer naj bi s pacientom pet sedela tako, da sta si kazala hrbet. Nakar se je moški obrnil, da bi si izposodil sol, medtem pa naj bi se virus prenesel. Prav pacient pet pa je nato okužil največ ljudi. Na sestanku je okužil sodelavca, čeprav je bil ta oddaljen več kot meter in pol, okužila pa se je tudi njegova petčlanska družina, potem ko so bili skupaj izolirani.

Skupaj je v podjetju zbolelo 16 ljudi, ki so imeli 241 kontaktov. Med drugim naj bi se ena oseba okužila, potem ko je uporabljala računalnik okužene osebe. Pacient dvanajst pa je na primer, še preden je izvedel za okužbo, odpotoval na počitnice. Na srečo pa ne na Tenerifu ne na letalu ni okužil nikogar.

Avtorji analize pravijo, da med drugim rezultati kažejo, kako enostaven je prenos v gospodinjstvu in kako velika previdnost je potrebna. Pa tudi kako nezanesljivi so lahko testi. Ena pacientka je bila namreč negativna na dveh testih – kljub simptomom bolezni. Ključni zaključek pa je, kako enostavno se bolezen širi, ker ljudje nespecifičnih simptomov ne prepoznajo kot covid-19 oziroma so simptomi pri mnogih komaj opazni ali jih sploh ni.