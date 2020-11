Nemški zunanji minister ostro nad protestnike, ki so se primerjali z žrtvami nacizma

Nemški zunanji minister Heiko Maas je ostro nastopil proti protestnikom, ki na ulicah nasprotujejo ukrepom za zajezitev novega koronavirusa. Nekateri med njimi so se namreč primerjali z znanimi žrtvami nacizma, Maas pa je to označil za trivializiranje holokavsta in norčevanje iz poguma, ki so ga pokazali tisti, ki so se takrat uprli.

Ostre besede nemškega ministra za zunanje zadeve Heika Maasa so sledile, ko je mlada ženska na protestu proti ukrepom za zajezitev koronavirusa v Hannovru dejala, da se počuti, kot da bi bila Sophie Scholl. Schollova je bila mlada študentka in članica nemškega odporniškega gibanja proti nacistični diktaturi, zaradi svojega sodelovanja s skupino Bela vrtnica (Die Weisse Rose) pa je bila obsojena na smrt, ko je bila stara 21 let. Videoposnetek govora, ki ga je protestnica imela na odru, si je ogledalo že več kot milijon ljudi, mnogi pa so govornico obsodili. "Vsak, ki se dandanes primerja s Sophie Scholl ali Ano Frank, se norčuje iz poguma, ki je bil potreben za upor proti nacistom," je tvitnil Maas. "Trivializira holokavst in kaže nevzdržno pozabljanje zgodovine. Protestov proti koronaukrepom z uporniškimi borci ne povezuje nič. Nič!"

Na posnetku je videti tudi varnostnika, ki je žensko na odru prekinil in slekel svoj oranžni jopič ter dodal, da njene besede zmanjšujejo pomen holokavsta. Slišati ga je, ko reče: "Ne delam kot varnostnik, da bi prenašal takšne neumnosti." Nato ženski, ki se je predstavila kot 22-letna Jana, nameni še nekaj ostrih besed, preden ga s prizorišča pospremijo policisti. Jana potem plane v solze, iz rok izpusti mikrofon in zapusti oder. V še enem podobnem incidentu prejšnji teden je v mestu Karlsruhe 11-letna deklica na demonstracijah proti nošnji maski dejala, da se počuti kot Ana Frank, saj je morala v tišini praznovati svoj rojstni dan, da sosedi ne bi slišali, da je domov povabila prijatelje. Frankova, deklica, ki je med skrivanjem na Nizozemskem pisala (danes svetovno znani) dnevnik, je umrla v koncentracijskem taborišču Bergen-Belsen leta 1945. Policija v Karlsruhu je takšno primerjavo označila za neprimerno in neokusno. Nemci so sicer ponosni na to, kako so se soočili s svojo nacistično preteklostjo in prevzeli odgovornost za holokavst, v katerem je umrlo šest milijonov Judov. Skrajno desničarska stranka AfD je v zadnjih letih sicer izzvala njihovo kulturo spominjanja, češ da bi se morali nehati kesati za zločine nacistov.

Ukrepi nemške vlade, s katerimi želijo zajeziti širjenje novega koronavirusa, so v Nemčiji izzvali številne proteste, ki so pritegnili tako skrajne levičarje kot skrajne desničarje, pa tudi vse ljubitelje teorij zarot. Preteklo sredo se je na protestih v Berlinu policija odločila za uporabo vodnega topa, da bi razgnala tisoče protestnikov, ki si niso želeli nadeti zaščitnih mask. Tudi ta vikend se je v nemški prestolnici več sto ljudi zbralo zaradi novega protesta proti ukrepom.