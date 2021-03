Nemško okrožje prekinilo cepljenje z AstraZeneco za ženske, mlajše od 55 let

O primerih so bili obveščeni tudi pristojni na nacionalni ravni, poroča EPA. Kot so pojasnili, so se za prekinitev odločili po posvetu s strokovnjaki, ker trenutno ni mogoče zaključiti, da ne obstaja povezava med starostjo, spolom in cepivom. Krizni štab se je o tem posvetoval z vodjo zdravstvene ekipe Christianom Ramollo, vodjo cepljenja Frankom Gummeltom in njegovo namestnico Ulrike Zunker.

Vodja okrožja Markus Ramersob tem poudarja, da gre zgolj za preventivni ukrep, ki ne posega v odločitev pristojnih zveznih organov: "Nobeno cepivo zaradi tega ne bo uničeno, vse ženske, ki zaradi tega ne bodo cepljene danes ali jutri, pa bomo cepili čim prej." Cepljenje moških in žensk starejših od 55 let s cepivom AstraZenece se medtem nadaljuje, prav tako cepljenje s cepivom Pfizer/BioNTech, je še pojasnil.

Iz okrožja so tudi sporočili, naj se cepljeni nemudoma posvetujejo z zdravnikom, če po cepljenju razvijejo simptome, kot so zasoplost, bolečine v prsih, otekanje nog ali stalne bolečine v trebuhu. Poleg tega mora vsak, ki ima po cepljenju nevrološke simptome, na primer močan ali vztrajen glavobol ali zamegljen vid, ali ki ima modrice na koži zunaj mesta cepljenja, takoj poiskati zdravniško pomoč.

V okrožju še upajo, da bodo dodatne raziskave čim prej dale dokončen odgovor na vprašanje, ali gre za nesrečna naključja ali vendarle za morebitno povezavo.

Odbor za varnost (PRAC) evropskega regulatorja EMA je sicer pred kratkim, po prekinitvi cepljenja s tem cepivom v več državah, sporočil, da je cepivo varno.

Izvršna direktoricaEME Emer Cooke je dejala, da njegove koristi pri preprečevanju covida-19 s povezanimi tveganji za hospitalizacijo in smrt pretehtajo morebitna tveganja. Dodala je, daje odbor sklenil še, da to cepivo v splošnem "ni povezano s povečanjem tveganja za tromembolične dogodke ali krvne strdke".

Vseeno pa veliko vprašanj ostaja odprtih. Agencija tako še posebej preiskuje morebitno povezavo med cepivom in cerebralno vensko trombozo. "Po temeljiti analizi sicer ne moremo izključiti povezave med redkimi težavami s strjevanjem krvi in cepivom,"je dodala in poudarila, da bodo še naprej preučevali možne povezave med redkimi dogodki strjevanja krvi in ​​cepivom, prav tako je ključno spremljanje vseh možnih neželenih učinkov.

"Cepivo bi bilo morda lahko povezano z zelo redkimi primeri krvnih strdkov, povezanih s trombocitopenijo – majhno koncentracijo trombocitov, elementov v krvi, ki pomagajo pri njenem strjevanju – s krvavitvijo ali brez nje, vključno z redkimi primeri strdkov v žilah, ki odvajajo kri iz možganov."

Sicer pa so ta potencialni stranski učinek dodali k seznamu že prej predvidenih potencialnih stranskih učinkov.

Poudarila je, da so pri analizi sodelovali z najboljšimi strokovnjaki. "Ko cepite milijone ljudi, je pričakovano, da se bodo pojavili takšni zapleti,"je dodala. Poleg tega so krvni strdki zelo pogosti, 100.000 ljudi naj bi v EU prizadeli vsak mesec, razlogi pa so različni.

"Je pa naša naloga, da preverimo, ali gre za naključja ali povezave s cepivi," še pravi. Poudarila je, da je zaupanje v cepivo ključno za boj s pandemijo. Regulator je sicer poudaril, da še ne more zaključiti, ali morda obstaja skupina z večjim tveganjem za krvne strdke po cepljenju.

Strokovnjakinja Sabine Straus je razložila, da je bil pregled primerov temeljit:"Takoj ko so se pojavile skrbi, smo začeli delo. Ugotovili smo, da je cepivo varno in učinkovito, nismo našli dokazov o napakah v določeni seriji cepiva. Preverili smo razpoložljivo dokumentacijo in sporočene primere. Število primerov krvnih strdkov je nižje od pojavljanja krvnih strdkov v splošni populaciji. Sicer pa cepivo najbrž še zmanjša število teh primerov, saj vemo, da covid-19 povzroča krvne strdke, cepivo pa preprečuje covid-19."

So pa torej opazili nekaj izrazitejših primerov, pri katerih bo potrebno dodatno raziskovalno delo. "Je pa treba poudariti, da gre za zelo redke primere. Poleg tega se takšni primeri med kliničnimi testiranji niso pojavljali, zato je pomembno, da smo nanje pozorni pri cepljenju populacije," je dodala.

Strausova je dejala, da preverjajo več hipotez o tem, kaj bi lahko povzročalo krvne strdke, odgovore pa bodo morda dale dodatne preiskave. Dr. Peter Arlett je napovedal, da bodo po drobnogled vzeli tudi paciente s temi redkimi zapleti, da bi videli, ali je v njihovem zdravstvenem stanju kaj, kar bi lahko povzročalo zaplete. Opazili so namreč nekaj možnih tveganj, a je še premalo podatkov za jasne zaključke, pa je dodala Strausova.

Večje tveganje za krvne strdke, neodvisno od cepljenja, lahko sicer prinašajo prebolelost covida-19, kontracepcija ali kajenje, še pravijo strokovnjaki.

Poudarili so, da pričakujejo, da se bodo prijave neželenih učinkov ne le nadaljevale, ampak stopnjevale, saj so ljudje in regulatorji še posebej pozorni na vsakršne spremembe. V PRAC so strokovnjaki iz vseh 27 članic EU in še drugi strokovnjaki. Cepljenje z AstraZeneco svetujejo tudi pri WHO, kjer so ob tem pojasnili, da je venska tromboza tretja najbolj pogosta bolezen srca in ožilja na svetu.