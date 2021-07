Slovenski turisti 'talci' nenehnega spreminjanja ukrepov in pogojev za prehod meje

Čeprav je bilo z uvedbo evropskega covidnega potrdila slišati napovedi o lažjem prehajanju meja, so potovanja v praksi vse prej kot brezskrbna. Vlada pogoje vstopa v državo nenehno spreminja in jih zaostruje. Tako je v soboto pričel veljati nov odlok, po katerem morajo vsi potniki iz temnordečih držav v obvezno karanteno. Vzrok pa: bolj nalezljiva delta različica koronavirusa. To velja tudi za cepljene in prebolevnike, četudi je Evropska agencija za zdravila pretekli teden sporočila, da vsa odobrena cepiva v EU ščitijo pred omenjenim sevom. Zaostrovanje pogojev ne pomeni nič dobrega za promocijo cepljenja, še posebej ob dejstvu, da smo od želene 60-odstotne precepljenosti še precej oddaljeni.

Vlada je pretekli teden znova spremenila pogoje za vstop v državo in na presenečenje številnih tudi za cepljene in prebolevnike uvedla obvezno 10-dnevno karanteno ob vrnitvi iz temnordečih držav. Ukrep je v veljavo stopil včeraj, ko so se na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana iz Egipta vrnili slovenski turisti – večina se jih je na dopust odpravila v organizaciji slovenskih turističnih agencij. Vse potnike je tako ob prihodu čakala karantena, kar je povzročilo veliko nejevolje. Danes v zgodnjih jutranjih urah je na brniško letališče prispelo še eno letalo iz Hurgade, tam pa je bila tudi ekipa 24UR. Letalo je bilo polno, na njem pa večinoma mlade družine. Potniki so po pristanku do dve uri čakali na mejni kontroli, kjer so jim izdali odločbe o karanteni. Številni med njimi so bili že polno cepljeni, vladni ukrep pa se jim zdi povsem nerazumljiv.

Podobna situacija je nastala pred dobrimi 10 dnevi, ko je vlada po hitrem postopku uvedla obvezno karanteno za potnike iz držav z rdečega seznama. Ukrep sicer ni veljal za cepljene in prebolevnike. Nekateri turisti, ki so dopustovali v Turčiji, tovrstne hitre spremembe pravil niso pričakovali. "Čez noč smo se znašli v neenakopravnem položaju. Za koga so se potovanja olajšala?" je za naš portal povedala bralka. Ob tem jo je zmotilo dejstvo, da se ne upošteva vrnitve z agencijo pod enakimi pogoji kot ob odhodu na počitnice. "Prav tako je bilo že omenjeno, da bi morali odločevalci nove oz. spremenjene pogoje smiselno opredeliti v določenem časovnem roku, ne pa da se dopustniki čez noč znajdemo v brezizhodnem položaju. Verjemite, da se naša družina vsekakor ne bi odločila za počitnice v Turčiji, če bi vedeli, da bomo morali ob vrnitvi v karanteno, in to samo zato, ker nismo cepljeni ali prebolevniki," je dejala.

Nenehno se spreminjajo tudi pogoji za prehajanje slovensko-hrvaške meje. Hrvati so pretekli četrtek nenadoma zaostrili pogoje za vstop v državo in zdaj od vseh turistov zahtevajo negativni test, potrdilo o cepljenju ali prebolelosti. Še dan prej je veljalo, da slovenski turisti iz vzhodne regije, ki je bila po ECDC zemljevidu zelena, za vstop na Hrvaško ne potrebujejo dokazil, zato je na meji nastala zmeda. Kot so včeraj poročali v 24UR, so se sicer hrvaški mejni organi za ta vikend ob povečanem prometu proti morju neuradno odločili, da potrdil ne bodo preverjali. Vstop v Slovenijo iz Hrvaške pa je na drugi strani mogoč brez pogoja PCT, saj je celotna južna soseda na zelenem seznamu. Na meji morajo potniki sicer predložiti potrdilo, da so najmanj pet dni neprekinjeno bivali na zelenem območju.

Kot so v soboto pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve, v Evropi in po svetu narašča število okužb z bolj nalezljivo delta različico koronavirusa. Države, kjer je trenutno večje število okuženih s tem sevom, so zato uvrščene na temnordeč seznam. "Ker v preteklih dneh še ni bilo jasno, kako učinkovita so cepiva proti tej različici, smo zaradi omejevanja širjenja delta različice v Sloveniji uvedli obvezno karanteno za vse, ki v Slovenijo vstopajo iz držav s temno rdečega seznama. Glede na rezultate raziskav, ki so bili objavljeni v zadnjih dneh, bomo naslednji teden znova obravnavali možnost, da za osebe, ki so polno cepljene, karantena ne bo potrebna," so še zapisali in nakazali, da bi se lahko pogoji vstopa prihodnji teden znova spremenili. NIJZ je pretekli četrtek sicer ocenil, da se bo delta različica širila predvsem med mladimi in tistimi, ki še niso bili cepljeni. Po navedbah NIJZ je zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da lahko različica delta okuži tudi posameznike, ki so že prejeli prvi odmerek odobrenih cepiv proti covidu-19 od dveh. Spodbudno pa je, da tisti, ki so polno cepljeni, razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici.

Po trenutno dostopnih podatkih različica delta prav tako ne povzroča porasta števila ponovnih okužb pri posameznikih, ki so okužbo z novim koronavirusom že preboleli. Da dva odmerka cepiva proti covidu-19 po dosedanjih ugotovitvah nudita ustrezno zaščito pred okužbo z delta različico, je potrdila tudi Evropska agencija za zdravila. Vsa štiri cepiva, ki so odobrena v EU, tako po njihovi oceni ščitijo proti vsem sevom, ki krožijo v Evropi, vključno z delta sevom. Vodja strategije cepljenja pri agenciji Marco Cavaleri je še navedel, da tudi laboratorijski testi kažejo, da so protitelesa, ki nastanejo po cepljenju, sposobna nevtralizirati delto.

icon-expand Po koncu strogih omejitev so se na največje slovensko letališče vrnili potovanj željni turisti, ki pa jih nenehno spreminjanje pogojev vstopa v državo spravlja v neprijeten položaj. FOTO: Damjan Žibert

Kakšni so torej trenutni pogoji za vstop v Slovenijo, ki veljajo od 3. julija do vključno 11. julija? Zeleni seznam Oseba, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Ob vstopu mora predložiti dokazilo, da je najmanj pet dni neprekinjeno bivala na območju, ki je na zelenem seznamu (račun, vabilo, prijava bivanja). Če oseba ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temnordečem seznamu.

Zeleni seznam držav (velja od 3. julija do vključno 11. julija): Avstrija Belgija (samo administrativna enota Vlaams Gewest) Bolgarija Češka Danska (samo administrativna enote Midtjylland, Sjælland in Syddanmark) Estonija Finska Francija (samo administrativne enote: Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandija, Hauts-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, Bretanja, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur in Korzika ter čezmorski ozemlji Martinique in Mayotte) Grčija (samo administrativne enote: Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti, Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Ipeiros, Thessalia, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada in Peloponnisos) Hrvaška Islandija Italija (samo posamezne administrativne enote: Piemont, Dolina Aoste, Ligurija, Lombardija, Abruci, Molise, Kampanija, Apulija, Sardinija, Bolzano, Trento, Benečija, Furlanija-Julijska krajina, Emilija - Romanja, Toskana, Umbrija, Marke in Lacij) Litva Luksemburg Madžarska Malta Nemčija Nizozemska (samo posamezne administrativne enote: administrativni enoti Groningen in Friesland (NL) Norveška (samo posamezne administrativne enote: Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Trøndelag in Troms og Finnmark) Poljska Portugalska (samo administrativne enote: avtonomna regija Madeira) Romunija Slovaška Španija (samo posamezne administrativne enote: Galicija, Comunitat Valenciana, Balearski otoki in Ciudad de Ceuta) Švedska (samo posamezne administrativne enote: Stockholm in Mellersta Norrland) Švica Opomba: Na zelenem seznamu je tudi nekaj tretjih držav, med drugim Bosna in Hercegovina, Albanija, Črna gora in Srbija.

Oranžni seznam Oseba, ki prihaja z območja na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni PCR-test ali hitri antigenski test, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Rdeči seznam Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu, mora ob vstopu v Republiko Slovenijo predložiti negativni PCR-test, razen če ima prebivališče v Republiki Sloveniji, nato pa se napoti v karanteno na domu za 10 dni. Osebi ni treba predložiti negativnega testa in tudi ne bo napotena v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Temnordeči seznam Osebo, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji in prihaja z območja na temnordečem seznamu, se napoti v karanteno na domu za 10 dni. Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in prihaja z območja na temnordečem seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli. Na omenjenem seznamu so med drugimi trenutno Irska, Lihtenštajn, Rusija, Velika Britanija, pa tudi priljubljeni turistični destinaciji Egipt in Tunizija.