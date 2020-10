'Nenošenje mask v teh razmerah ni znak upora, ampak ignorance do sočloveka'

Kot je pojasnila Potza, nadzore med 21. in 6. uro opravljajo v sodelovanju s policijo. V prvem tednu veljavnosti odloka so izdali 19 prekrškovnih sankcij, je pa ocenila, da ljudje omejitve praviloma spoštujejo. Tiste, ki jih ne, pa je opomnila, da jih lahko nočni izleti drago stanejo.

Kot je dejala, globa po zakonu o nalezljivih boleznih znaša od 400 do 4.000 evrov za vsako posamezno kršitev: če ste torej med 21. in 6. uro zunaj v skupini več kot šestih ljudi in pri tem ne nosite maske, so to tri kršitve in posledično tri globe v skupni višini 1.200 evrov. Če ste poleg tega še zunaj regije oziroma zdaj zunaj občine stalnega bivališča, znese to še dodatnih 400 evrov.

Na področju gostinske in trgovinske dejavnosti so medtem izrekli za 16.800 evrov sankcij, na področju prireditev za 8800, v zvezi z nespoštovanjem vročenih odločb o odrejeni karanteni za 6000, največ pa za kršitve na zunanjih površinah, in sicer za 36.800 evrov.