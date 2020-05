Neposlušni Britanci kljub opozorilom sončni vikend množično preživeli na plažah

Konec tedna so Veliko Britanijo zaznamovali veliko sonca in visoke temperature. Na priljubljeni plaži Durdle Door na jugu države se je tako zbrala množica sonca željnih Britancev, gnečo pa so imeli tudi na plaži v obmorskem mestu Bournemouth. Pri tem so se v soboto štiri osebe hudo poškodovale pri izvajanju skokov v morje z visokega klifa, posredovati so morale reševalne ekipe z dvema helikopterjema. Da bi lahko ta na plaži pristala, so morali plažo Durdle Door evakuirati. Da bi se izognili novih nesrečam, so danes na plaži postavili opozorila pred nevarnimi skoki, a ta niso zalegla.