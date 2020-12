Neslavna statistika: Slovenija prva na svetu po številu smrti

Podatki Data Explorerja sicer kažejo, da je trenutno najbolj prizadeta jugovzhodna Evropa. Sloveniji namreč po številu smrti bolnikov s covidom-19 na milijon prebivalcev sledijo Bolgarija (19,86), Makedonija (14,88) ter Bosna in Hercegovina (14,76). Med bolj prizadetimi sta tudi Madžarska (13,78) in Hrvaška (13,50). Še več, podatki od začetka epidemije kažejo, da je večji delež smrti na milijon prebivalcev dosegla le Belgija (28,77), in to v času prvega vala.