(Ne)smiselnost policijske ure? Traja že 142 dni, vsaj še 14 dni ne bo sprememb

Že 142 dni traja omejitev gibanja v nočnem času in trajala bo vsaj še naslednjih 14 dni. Ukrep, ki je dvignil veliko prahu, saj so mnenja – tudi epidemiologov – o njegovi učinkovitosti zelo različna. Spomnimo, da je eden glavnih epidemiologov v državi in predstojnik Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel, ki se je po izstopu spet vrnil v vladno svetovalno skupino za covid-19, že na začetku februarja dejal, da dvomi o učinkovitosti policijske ure. "Sam vidim manjši učinek v omejitvah gibanja ponoči. Epidemiološki koncept tega je, da zmanjšamo nevarne interakcije. Ampak ta ukrep na papirju nima dobrih strokovnih podlag, da bi bil dejansko učinkovit," je dejal. "Limitiramo interakcije. Ampak kakšne, če imamo že druge ukrepe, ki zapirajo restavracije, imamo zaprte bare. To pomeni, da premikamo – in to je naša največja skrb – interakcije v notranje prostore na nenadzorovan način. In to je z vidika obvladovanja epidemije vprašljivo, še posebej, ko ukrep traja tako dolgo časa," je takrat pojasnil.