Netanjahu razglasil 'veliko zmago' desnice, a večine še nima zagotovljene

Po preštetih več kot 80 odstotkih glasov konservativni Likud, ki ga vodi Benjamin Netanjahu, v 120-članskem knesetu ostaja najmočnejša poslanska skupina z 31 poslanci. Na drugo mesto se je uvrstila stranka Ješ Atid njegovega tokratnega glavnega tekmeca Jaira Lapida z 18 poslanci.

Desne in verske stranke, ki podpirajo Netanjahuja, so skupno dobile 56 od 120 poslanskih sedežev. Tabor njegovih tekmecev pa je osvojil 57 sedežev.

S sedmimi poslanci judovskim naseljencem naklonjene verske nacionalistične stranke Jamina nekdanjega varovanca Netanjahuja in obrambnega ministra Naftalija Beneta bi imel Netanjahujev blok večino 63 poslancev in bi tako Netanjahu lahko oblikoval večinsko desno koalicijo. Za oblikovanje vlade potrebuje podporo 61 poslancev.

Po objavi izidov vzporednih volitev je Benet v torek zvečer dejal, da bo naredil samo to, kar bo dobro za izraelsko državo in da je Netanjahuju povedal, da bo njegova stranka počakala na končne izide, preden bo odločila o nadaljnjih korakih, poroča britanski BBC.

Razmerja pa se še vedno lahko bistveno spremenijo, dokler ne bodo prešteli vseh glasov, česar ni pričakovati pred popoldnevom, navaja BBC. Posodobljeni izidi vzporednih volitev treh glavnih televizij kažejo na izenačenost obeh taborov ali celo na rahlo prednost Netanjahuju nasprotnega tabora. Ta bi sicer le težko oblikoval vlado, ker se nekateri potencialni koalicijski partnerji vsebinsko zelo razlikujejo. Zato petih volitev letos ni mogoče izključiti.

71-letni Netanjahu, ki je izraelski premier že 12 let, je v torek zvečer že razglasil "veliko zmago" desnice in svojega Likuda, ki je "daleč največja stranka". Tvitnil je, da je večina Izraelcev desno usmerjenih in da želijo močno, stabilno desno vlado. Dodal je, da kot koalicijskega partnerja ne izključuje nikogar, ki deli njihova načela.

Glavni opozicijski voditelj Lapid pa je v torek zvečer pred privrženci v Tel Avivu izrazil ponos zaradi "velikanskega dosežka" svoje stranke Ješ Atid. Povedal je, da je že začel pogovore z nekaterimi voditelji bloka za spremembe in da jih bo nadaljeval tudi v prihodnjih dneh. Zagotovil je, da bo storil vse za "vzpostavitev razumne vlade".

Volitev, ki so vejale za referendum o Netanjahujevi vladavini, se je po poročanju BBC udeležilo 67,2 odstotka volilnih upravičencev.

Netanjahu, izraelski premier z najdaljšim stažem, je upal, da si bo zmago zagotovil z daleč najuspešnejšo kampanjo cepljenja proti covidu-19 na svetu. V devetmilijonskem Izraelu se je do zdaj z dvema odmerkoma Pfizerjevega cepiva cepilo okoli štiri milijone prebivalcev, kar mu zavidajo številne države.

Prav tako je upal na večjo podporo zaradi zgodovinskih sporazumov o normalizaciji odnosov s štirimi arabskimi državami – Združenimi arabskimi emirati, Bahrajnom, Marokom in Sudanom. Ti sporazumi po njegovem mnenju pomenijo začetek novega obdobja za Bližnji vzhod.

Volilni dan se je v torek končal z raketnim napadom palestinskih skrajnežev z območja Gaze na Beršebo kmalu po Netanjahujevem obisku v tem mestu na jugu Izraela. Vojska je sporočila, da je raketa padla na polje. Odgovorila je z nočnimi letalskimi napadi na območja v Gazi pod nadzorom Hamasa. Poročil o škodi ali žrtvah zaenkrat ni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.