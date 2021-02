Evropski voditelji so neučakani. Cepiva prihajajo prepočasi, Evropska agencija za zdravila naj zato razmisli o odobritvi kitajskega in ruskega cepiva, je pozval avstrijski kancler Kurz. Še aktivneje je pospešek cepljenju napovedal madžarski premier Orban. Tam so že naročili dva milijona odmerkov ruskega cepiva Sputnik, prve odmerke naj bi uporabili že ta teden.