Neuradno: 1849 novih okužb, delež pozitivnih 28,85 odstotka

Po naših neuradnih podatkih so v sredo opravili 6410 testov in potrdili 1849 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih znaša 28,85 odstotka. Vlada vsaj do sobote, ko se bo sestala s predstavniki zdravstva in gospodarstva, ne bo sproščala ukrepov za zajezitev širjenja epidemije. Za kaj takega se epidemiološke razmere glede na izhodno strategijo namreč še niso dovolj izboljšale.

Ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 vsaj do sobote ostajajo nespremenjeni. Vladna stran bo takrat z direktorji vseh bolnišnic in predstavniki gospodarstva pretresala trenutne razmere. S predstavniki zdravstvenih zavodov bodo v soboto ugotavljali, kakšne so še kapacitete bolnišnic in koliko še lahko zdržijo v prihodnjih dneh in tednih, s predstavniki gospodarstva pa bodo glede na razmere skušali proučiti možnosti za morebitne spremembe v posameznih segmentih. "Če bi te možnosti nastopile, bi takoj po posvetu vlada odločala o morebitnih sproščanjih. A zaenkrat o rahljanjih ni mogoče razmišljati, niti v katerih smereh bi to šlo niti, ali bo to mogoče," je včeraj poudaril vladni govorecJelko Kacin.

Sprejeli osnutek sedmega protikoronskega paketa Vlada je sicer na včerajšnji seji sprejela osnutek sedmega zakonskega protikoronskega paketa za pomoč gospodarstvu ter področjem dela, socialnega in zdravstvenega varstva, katerega glavni cilj je omiliti in odpraviti posledice covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Predlog zakona bodo sprejeli na eni od prihodnjih sej, so napovedali v sporočilu za javnost. Ministrstvo za zdravje je v osnutek med drugim vključilo predlog za oprostitev davka na dodano vrednost za cepiva proti covidu-19, teste za novi koronavirus, opremo za testiranje in cepljenje ter vse s tem povezane zdravstvene storitve, so pred sejo vlade zapisali na spletni strani ministrstva. Gospodarsko ministrstvo pa je pred sejo predlagalo, da bi vanj vnesli nekatere spremembe pri dodeljevanju spodbud za investicije, za dodatnih pet milijonov evrov pa bi povečali sredstva za nakup zaščitnih mask, ki jih bo namenilo gospodarstvu. Ministrstvo je predlagalo tudi dvig subvencije za kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem na 2000 evrov na zaposlenega na mesec, prav tako bi spremenilo rok za izplačilo te subvencije na najpozneje 20. januarja 2021. Med predlogi novih ukrepov za pomoč turistični panogi so na ministrstvu izpostavili uvedbo 200-milijonskega posojilnega sklada za turizem, ki bi se izvajal prek SID banke in bi bil namenjen spodbudam novih investicij v turizmu, uvedbo 90-milijonskega sklada za brezobrestne kredite, ki jih bo izvajal Slovenski podjetniški sklad, in več kot 100-milijonsko garancijo Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite malim in srednje velikim podjetjem.

Na rdeči seznam dodali Nemčijo Vlada je včeraj na rdeči seznam je dodala Nemčijo, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter Estonija pa sta celotni rdeči. Irska in Islandija nista več na rdečem seznamu, kar pomeni, da sta oranžni (vstop brez omenitev in karantene). Na rdečem seznamu tretjih držav ni sprememb. Ob vstopu v Slovenijo iz držav, uvrščenih na rdeči seznam, se potniku odredi karantena, razen če ima negativen test na koronavirus. Pri tem veljajo nekatere izjeme. Vstop v Slovenijo je iz držav, ki so na oranžnem seznamu, mogoč brez omejitev in brez karantene. Spremembe je vlada zapisala v Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.