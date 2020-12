Neuradno: med 1446 testi v nedeljo 395 pozitivnih

Vlada je sicer včeraj sprejela načrt ukrepov, ki bo zaradi omejitev, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe z novim koronavirusom, veljal v času prihajajočih praznikov. Danes smo na enem mestu še enkrat zbrali pomembnejše poudarke iz njega, ki narekujejo, kako bomo lahko letos na najvarnejši način preživeli božič in novo leto.

24. in 25. decembra ter v primeru stabilne epidemiološke situacije tudi 31. decembra in 1. januarja 2021 bo veljala možnost stika z osebami iz največ dveh gospodinjstev, maksimalno šest odraslih oseb na zasebnih površinah. Otroci do 15. leta so iz omejitve izvzeti.

24. decembra od 12. ure do 25. decembra do 20. ure ter 31. decembra od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure za obiske pod pogoji iz prejšnje alineje ne bodo veljale omejitve gibanja med občinami in regijami.

Kot je dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, bodo tako omogočeni obiski pri najbližjih, nikakor pa ne množična praznovanja. Vlada je ob tem ponovno pozvala vse, da na minimum zmanjšajo stike že v dneh pred božičem in v tednu po novem letu. Vsem, ki se bodo v času praznikov družili s člani drugih gospodinjstev, pa svetujejo, da se po stikih oziroma obiskih samoizolirajo.

Vse druge omejitve gibanja ostanejo v veljavi – od druženja do prepovedi zbiranja na javnih površinah, tudi na silvestrovo, velja prepoved gibanja v nočnem času in prepoved prodaje in uporabe pirotehnike ter prirejanja ognjemetov.