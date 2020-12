Neuradno: prva triada v šole 6. januarja, teden dni pozneje otroci do 5. razreda

Neuradno pa naj bi se po poročanju novinarke oddaje 24UR Staše Lozar za vrnitev učencev v šolske klopi pripravljala naslednja časovnica: v sredo, 6. januarja, bi se v šole vrnili učenci prve triade, 13. januarja otroci do 5. razreda, še teden dni kasneje pa vsi ostali osnovnošolci. Seveda pa si vlada še vedno lahko premisli.

Nato bodo po besedah Kustečeve v šole odšli učenci prvega triletja, večina ostalih otrok pa naj bi se v šole vrnila do konca januarja.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je včeraj napovedala, da se bodo po načrtu vlade v šole najprej vrnili učenci in gojenci zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Zaposlene v teh zavodih bodo na okužbo z novim koronavirusom testirali 4. januarja, s poukom bodo pričeli dan pozneje.

O ravnanju šolske politike ob zapiranju šol je včeraj sicer na seji razpravljal tudi Odbor za izobraževanje. Med drugim je na predlog opozicije vlado pozval, naj pri sproščanju ukrepov med prvimi sprosti ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja ter naj prioritetno zagotovi nemoteno izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami ter omogoči odprtje šol zanje.

Na predlog koalicije je odbor sprejel tudi sklep, s katerim je vlado pozval, naj se zavzema za zagotovitev čim hitrejše in čim bolj varne vrnitve vseh otrok in dijakov v vrtce in šole.

Med pobudniki za razpravo, poslanci LMŠ, SD in Levice, je bilo v večurni razpravi sicer mogoče slišati kritične ocene, da za zapiranje in odpiranje šol ni potrebnih načrtov ter da se ukrepe izvaja stihijsko. Na drugi strani pa so predstavniki ministrstva izpostavljali, da gre za posebne razmere.