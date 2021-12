Neuradno: svetovalna skupina predlaga skrajšanje obdobja za prejetje tretjega odmerka

Janez Poklukar in Mateja Logar

Predlog svetovalne skupine naj bi bil tako v skladu s priporočili Evropske agencije za zdravila (EMA). Kot so sporočili pred dnevi, je cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 je varno in učinkovito že tri mesece po prvotnem cepljenju.

"Trenutno dostopni podatki kažejo, da je cepljenje s poživitvenim odmerkom varno in učinkovito že tri mesece po zaključku prvotnega cepljenja, če je to potrebno z vidika javnega zdravja," je povedal vodja Eminega oddelka za strategijo cepljenja Marco Cavaleri.

Medtem pa WHO nasprotuje univerzalnemu dostopu do poživitvenih odmerkov, saj da bi morali najprej omogočiti, da vsi dobijo prvi odmerek. Gre za pravično porazdelitev cepiv, so sporočili pred dnevi.

Ministri za zdravje EU so pred dnevi podprli enotno uporabo covidnega potrdila in poudarili pomen poživitvenega cepljenja. V razpravi se je večina članic po ministrovih besedah strinjala z omejitvijo na devet mesecev.

S poživitvenim odmerkom je bilo v Sloveniji doslej cepljenih 341.918 ljudi, kažejo podatki vlade.