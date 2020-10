Neuradno: tudi v sredo potrdili več kot 700 okužb

Do zdaj smo v Sloveniji uradno potrdili 9938 okužb s covid-19 in opravili 266.963 testiranj. Hospitaliziranih je 210 ljudi, 35 jih je na intenzivni negi. Vsega skupaj je do danes umrlo 175 ljudi.

Današnja številka novookuženih, ki je sicer še neuradna, je znova visoka, in sicer 728. Testiranj naj bi bilo znova okoli 5000.

Dan prej je bilo okužb malo manj, in sicer 707, ob 4902 testih, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih testov 14,42-odstoten.