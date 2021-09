V državni upravi od novembra pogoj PC

Se pravi testiranje odpade, razen za tiste, ki imajo zdravstvene razloge. Kar pomeni, da bodo lahko v državni upravi delali le še tisti, ki so cepljeni ali so preboleli covid-19. Določili so tudi, da morajo zaposleni v javni upravi do prvega oktobra sprejeti prvi odmerek cepiva, najkasneje do prvega novembra pa morajo biti polno cepljeni.

To je v oddaji 24UR ZVEČER potrdil Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, ki je dejal, da bo odlok veljal "praktično za vse, ki delajo v državni upravi. Za vojsko, policijo, za šolstvo. Za katere je nedvomno, da prihajajo v stik z ljudmi, in da so tudi na terenu v stiku z ljudmi." Zato je jasno, da morajo ti v največji meri biti zaščiteni, je dodal Hojs in da se prepreči širitev virusa.

Na vprašanje, če kdo ne bo upošteval pogoja PC bo lahko ostal brez službe oziroma delal od doma je odgovoril, da "ne bi grozil z izgubo službe". "V tem trenutku je dovolj časa. Do prvega novembra je še kar nekaj časa. Gotovo pa si ne predstavljam, da bi policist lahko delal od doma."