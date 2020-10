Neuradno: v petek novih 227 primerov okužbe

Dan pred tem, v četrtek, je bilo ob 3281 testiranjih potrjenih 238 okužb, kar predstavlja najvišjo dnevno številko od začetka epidemije. V petek je bilo zaradi okužbe s koronavirusom hospitaliziranih 86 ljudi, 15 se jih je zdravilo na oddelku za intenzivno terapijo. Uradni podatki za danes še niso znani.

V večstanovanjskih stavbah obvezni razpršilniki za razkuževanje rok

Vlada je v petek sicer sprejela več novih ukrepov in sprememb za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, med drugim odlok o namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Namestitev razpršilnikov bodo morali zagotoviti upravniki večstanovanjskih stavb, in sicer ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima. Odlok bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu.

Kot so po petkovi dopisni seji vlade sporočili iz urada za komuniciranje, namestitev razpršilnikov opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev zagotovijo lastniki.

Odlok za Zbornico za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije ni sporen. Spomladi je bilo sporno obvezno razkuževanje določenih površin, ker so tudi strokovnjaki menili, da to ni najbolj učinkovito, je za STA dejal direktor zbornice Boštjan Udovič. Namestitev razkuževalnikov, kar določa tokratni odlok, pa so upravnikom priporočali že takoj ob nastopu epidemije, je spomnil. "Stroški seveda bodo, a niso primerljivi s tistimi, ki so nastali zaradi razkuževanja površin," je dodal.

Maske za otroke v vrtcih in šolah niso več potrebne

Vlada je v petek sprejela spremembe nošenja mask v vrtcih in šolah, pri čemer te ne bodo več potrebne za otroke v vrtcih ter učence in dijake, ko so v matičnem oddelku, pa tudi za vzgojitelje v vrtcih in učitelje do vključno 3. razreda. Po novem maska ne bo obvezna za višje in visokošolske učitelje, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, prav tako ne za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. Učitelji od 4. razreda osnovne šole in učitelji srednjih šol masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj dveh metrov medosebne razdalje, je odločila vlada na petkovi dopisni seji.