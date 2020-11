V ponedeljek 1388 novih primerov, umrlo 45 ljudi

Epidemija podaljšana, za 14 dni nova zaustavitev javnega življenja

Vlada je včeraj podaljšala epidemijo v Sloveniji za 30 dni.Prav tako smo z včerajšnjim dnem vstopili v novo zaprtje države, zaustavil se je javni potniški prevoz, odprte ostajajo le nujne trgovine. Zdravstveni minister Tomaž Gantar sicer napoveduje, da bi ukrepe lahko začeli sproščati čez dva tedna.

Prav zaradi zaustavitve javnega prevoza imajo številni delavci težave s prevozom na in iz dela. Po pojasnilih ministrstva za delo je ob tem mogoče govoriti o nastanku višje sile. Delavec, ki zaradi začasne prepovedi javnega prevoza potnikov ne more opravljati dela, je tako upravičen do nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače oz. najmanj 70 odstotkov minimalne plače.