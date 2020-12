Neuradno: V ponedeljek ob 5868 testih potrdili 1292 novih okužb

V ponedeljek naj bi v Sloveniji potrdili 1292 okužb, delež pozitivnih testov pa naj bi bil tako 22,02 odstoten. Dan prej, v nedeljo, smo sicer odvzeli 1880 brisov na novi koronavirus in potrdili 428 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 22,8-odstoten, kar je več kot danes, ko je delež malenkost nižji.

"Sprehajamo se po meji obvladljivosti razmer," je v ponedeljek opozoril vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Jereb. Pojasnil je, da število razpoložljivih postelj v bolnišnicah komaj sledi potrebam okuženih bolnikov, ki zaradi hude ali kritične okužbe dihal potrebujejo bolnišnično obravnavo. Glede na število na novo okuženih se stanje v državi ne umirja in pritisk na bolnišnice ter intenzivne oddelke ne popušča, je dejal na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 dr. Bojana Beovićje včeraj v oddaji Svet na Kanalu A ocenila, da se stanje v državi še ne umirja in dodala, da prav zato še ne moremo govoriti o sproščanju ukrepov. Pojasnila je, da imajo nekatere evropske države še strožje ukrepe, prebivalci pa se lahko gibajo le kakšen meter od doma. Po njenem mnenju se sicer omejevanje mobilnosti eden od ukrepov, ki najbolj delujejo.

Nove težave z okužbami v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec

Potem ko so se zdravstvene razmere v Socialno-varstvenem zavodu Hrastovec prejšnji teden le začele umirjati in niso zaznali novih okužb, se je ta kljub spoštovanju vseh priporočil pojavila v njihovi dislocirani bivalni enoti Rožengrunt v občini Sveta Ana. Po pozitivnem testu ene od zaposlenih so vse stanovalce preselili v sivo cono na sedež zavoda.

Kot so sporočili iz zavoda, je trenutno pri njih v rdeči coni nastanjenih 16 stanovalcev, en pa je na bolnišničnem zdravljenju, pozitivnih je tudi je 17 zaposlenih. Medtem so slabo polovico zdravih stanovalcev, ki so bili nastanjeni v športni dvorani v Voličini, že preselili nazaj na sedež zavoda. Ostale bodo preselili, ko se bodo razmere v zavodu normalizirale.

Po besedah direktorice Andreje Raduhe, trenutno večje kadrovske stiske v zavodu nimajo, prav tako jim ne manjka osebne varovalne opreme. Stanovalci, ki so nastanjeni v rdeči coni, se počutijo dobro in bolezen prebolevajo v lažji obliki, nekateri tudi brez vidnih simptomov.

"Za nami je prva adventna nedelja, zato so se zaposleni maksimalno potrudili, da so stanovalcem kljub poostrenim ukrepom pričarali praznično vzdušje. Tudi sicer jih bomo v decembrskem času razvajali s sladkimi dobrotami, več sadja in majhnimi pozornostmi. Animatorji se bodo potrudili, da bodo prazniki prijetni," pravi direktorica zavoda.

Stanovalcem bodo nudili tudi dodatno psihosocialno pomoč, saj se zavedajo resnosti razmer, vendar jim obenem želimo omogočiti kar se da normalno bivanje, je še dodala Raduha.