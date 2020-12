PRENOS V ŽIVO: V ponedeljek potrjenih 1524 okužb, umrlo 44 oseb

14. decembra smo v Sloveniji opravili 5634 testov in potrdili 1524 okužb, je sporočila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1284 covidnih bolnikov, intenzivno nego jih je potrebovalo 204, v domačo oskrbo pa so odpustili 127 oseb. Umrlo je 44 oseb s covidom-19, kar je enako število kot dan prej.

Dan prej, v nedeljo, smo sicer ob 1679 testih potrdili 431 okužb, delež pozitivnih testov je tako znašal 25,7 odstotka.

Vlada sprostila nekatere ukrepe

Vlada je sicer, kljub zapleteni epidemiološki sliki, sprostila nekatere ukrepe. Z današnjim dnem pa do vključno 23. decembra bo v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko pa bo z naloženo in stalno aktivirano aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom mogoče prehajati tudi meje občine.