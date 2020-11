Neuradno: v soboto 920 novih okužb, delež pozitivnih testov 25,8-odstoten

V nocojšnji oddaji 24UR v rubriki Fokuspa boste lahko prisluhnili glavnemu epidemiologu v državi Mariu Fafanglu, ki pravi, da smo trenutno "na zelo težki točki epidemije". "Smo tudi v obdobju, ko malo težko razberemo svojo sliko in to, kje točno smo. Nekako smo dosegli svojo mejo kapacitet testiranja, in to pomeni, da tista luč, s katero smo si razsvetljevali pot, da bi vedeli, kaj nas čaka, ni več tako močna. In to je problem pri napovedovanju, kaj je še pred nami," je dejal.