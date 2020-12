Neuradno v sredo potrdili 1642 okužb

Po neuradnih informacijah MMC so v torek potrdili 1642 okužb. Na uradne podatke še čakamo.

Vlada je sicer pozno zvečer na seji sprejela več aktov v povezavi z epidemijo covida-19, med njimi je tudi podaljšanje epidemije za mesec dni, in podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa za šest mesecev, do 30. junija 2021. Ob tem pa je sprostila delovanje nekaterih kulturnih ustanov v regijah z boljšo epidemiološko sliko. V osrednjeslovenski, gorenjski, obalno-kraški in goriški regiji pa bo omogočeno delovanje knjižnic, galerij in muzejev.