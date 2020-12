Neuradno: v sredo potrdili 1771 okužb, delež pozitivnih 26,82 odstotka

Po naših neuradnih informacijah so pristojni v sredo opravili 6604 testiranj in potrdili 1771 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je tako 26,82 odstotkov. To je manj kot včeraj, ko je ta znašal kar 33,84.

Vlada bo danes sicer pretresala ukrepe, ki jih je sprejela za omejitev širjenja novega koronavirusa. Glede na napovedi bo obravnavala tudi načrt sproščanja ukrepov za čas, ko bo epidemiološko stanje to omogočalo. Neuradno je bilo na včerajšnjem sestanku vlade in svetovalne skupine za covid-19 doseženo "dokaj veliko soglasje" za sprostitev dela storitvenih dejavnosti, morda tudi del javnega prometa.