Neuradno v sredo več kot 100 okužb, a manj kot na rekordni torek

"Gostinci se zavedamo pomena varovanja zdravja in spoštovanja zaščitnih ukrepov, s katerimi zmanjšujemo možnosti širjenja okužbe z novim koronavirusom, vendar pa se bojimo, da bomo z nepremišljenimi ukrepi gostinstvu in turizmu povzročili še dodatno škodo. Panogi si še nista opomogli od popolnega zaprtja v marcu in aprilu, nekateri pa še vedno potrebujejo spodbude, da bodo sploh lahko preživeli to krizo. Dodatnih omejitev si v tem trenutku preprosto ne moremo privoščiti, če želimo gostinstvu in turizmu zares pomagati," je včeraj pojasnil predsednik sekcije za gostinstvo in turizem Blaž Cvar.