V torek 2226 okužb, delež pozitivnih testov 27,6-odstoten

Uradni podatki za sredo kažejo, da je število novookuženih znova naraslo. Če je bil v ponedeljek delež pozitivnih testov 23,27-odstoten, tokrat znaša 27,61. V torek so tako potrdili 2226 okužb z novim koronavirusom, pristojni pa so opravili 8063 testov. V bolnišnici se trenutno zdravi 1297 bolnikov s težjim potekom bolezni, na intenzivni negi pa sta 202 pacienta.

"Zelo verjetno v Sloveniji nismo vzpostavili splošne zavesti, da je treba okužbo obvladati. To ni naša skupna naloga, vsaj tega ni občutiti, vsaj prek objav v medijih, v katerih je približno uravnoteženo, da se moramo vsi ukvarjati z epidemijo in problemi vsakega posameznika, ki jih ima zaradi epidemije, ampak jih ima zato, da bi obvladali virus," je Beovićeva povedala v izjavi za medije. "Ljudje se pritožujejo, da so izgubili službe, ampak ne vedo, da je to neposredno povezano z zasebnimi druženji, ki jih še vedno imajo," je dodala.

V slovenjgraškem domu starostnikov ponovno okužbe med zaposlenimi

Potem ko so v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov, v kateri je covid-19 doslej prebolela več kot polovica stanovalcev, že ukinili sivo in rdečo cono, so s ponedeljkovimi testiranji ugotovili kar 27 novih okužb med zaposlenimi v institucionalnem varstvu in pri izvajalcih storitve pomoč na domu v občinah Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

Sodelavce so testirali s PCR-testi in številka okuženih je vse presenetila, je danes za STA dejala vodja slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov Marjana Kamnik. Vse okužene, ki po njenih navedbah ne kažejo znakov okužbe, so umaknili iz delovnega procesa. V domu starostnikov v Slovenj Gradcu so delo ponovno organizirali v 12-urnem delovniku, v delo bodo vključili tudi dijake zdravstvene šole.

Storitev pomoči na domu pa bodo začasno izvajali le v omejenem obsegu oz. le pri tistih uporabnikih, ki nimajo možnosti pomoči svojcev, je navedla Kamnikova. Imajo pa tudi eno potrjeno okužbo z novim koronavirusom med stanovalci doma. Okužena stanovalka je tako zdaj v rdeči coni v domu in se po besedah Kamnikove dobro počuti.

Sicer pa se, kot je še dodala vodja slovenjgraške enote, življenje v domu za stanovalce normalizira, med drugim izvajajo fizioterapijo, animatorji pa jim pomagajo pri stikih s sorodniki prek elektronskih povezav.