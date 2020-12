Neuradno: v torek potrdili 1913 novih okužb

Po podatkih Covid-19 sledilnika je bilo v torek opravljenih 6524 PCR testov in potrjenih 1913 novih okužb.

V primerjavi s preteklim torkom so pristojni tokrat potrdili manj okužb. 15. decembra je bilo potrjenih 2111 novih primerov.

V 21 krajih po Sloveniji medtem danes poteka množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi.Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati. S sabo morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na ministrstvu so v ponedeljek do 17. ure sicer prejeli podatke o opravljenih 1382 hitrih testih na novi koronavirus, pozitivnih jih je bilo 142.