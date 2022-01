V torek potrdili 17.491 novih okužb, največ doslej

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 10.104. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 11.808, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 750. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 6463, kar je 481 več kot dan prej.

V torek so potrdili največ okužb doslej. Prejšnje najvišje dnevno število potrjenih okužb, doseženo v soboto, ko so jih potrdili skoraj 14.000. Visoko število okužb, 12.772, so potrdili tudi v ponedeljek.

V torek so opravili tudi 92.965 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.259.877 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.207.606.

Podatek o številu hospitaliziranih in smrti bolnikov s covidom-19 še čakamo.

Na covidnih oddelkih bolnišnic zdravijo tudi s koronavirusom okužene bolnike, ki bolnišnično zdravljenje sicer potrebujejo zaradi drugih bolezni, so medtem potrdili v več slovenskih bolnišnicah. Po besedah strokovnega direktorja ptujske bolnišnice Teodorja Pevca gre za navodila zdravstvenega ministrstva. Slednja bi se lahko v prihodnje spremenila.