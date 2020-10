Neuradno: v torek potrdili več kot 350 okužb

Včeraj je na novinarski konferenci načrt vlade za drugi val predstavil premier Janez Janša.Kot je povedal, smo trenutno v oranžni fazi. Nekateri novi ukrepi bodo veljali že od četrtka naprej, med drugim je Janša omenil strežbo samo sedečim za mizami v gostinskih lokalih, omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih glede na velikost prostora (denimo v trgovinah, bankah in podobno), omejitev zbiranja ljudi na največ deset z nekaterimi izjemami ter prireditve brez zakusk. Predvidena je tudi prepoved obiskov v posameznih domovih za starejše in bolnišnicah, ki sicer ponekod že velja. Kot je pojasnil Kacin, so se za tako hitro uveljavitev ukrepov odločili, ker je to od njih zahtevala svetovalna skupina za covid-19 Ministrstva za zdravje.