Neuradno v torek potrjenih 4450 okužb

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo v Sloveniji cepljenih 1.197.399 prebivalcev, polno cepljenih pa je 1.125.510 oseb. Skoraj 100.000 ljudi (98.703) je že prejelo tudi tretji odmerek. "Epidemično stanje v državi je skrajno resno, bolnišnice so na pragu zmogljivosti," je v ponedeljek dejal državni sekretar Franc Vindišar in dodal, da so morali standarde za oskrbo intenzivnih bolnikov že znižati. Vrh zasedenosti intenzivnih oddelkov pričakujejo 24. novembra, ko naj bi bilo zasedenih več kot 250 intenzivnih postelj.