Neuradno: v torek več kot 500 okužb, zapiranje po posameznih upravnih enotah

Zadnja faza oranžnega paketa sicer (vsaj v načrtu) pomeni zaporo oziroma karanteno posameznih občin ali regij, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, zaprtje fitnes centrov in športnih objektov za amaterje, omejitev delovanja frizerskih in kozmetičnih salonov na eno stranko na prostor, prepoved vseh javnih in kulturnih prireditev ter verskih obredov in porok v posameznih občinah ali regijah ter zaprtje nenujnih zdravstvenih in zobozdravstvenih dejavnosti. Kaj od tega bodo sprejeli, pa bo bolj jasno danes tekom dneva.